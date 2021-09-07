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Bor Belediyesinden satılık konutlar

07 Eylül 2021 Salı 10:35
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Bor Belediyesinden satılık konutlar

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Niğde ili Bor Belediyesi mülkiyetindeki 17 adet konut, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık artırma ile satılacak. 

Osmanlı Konutları ve Mena Life Sitelerindeki 12 adet daire ve Villa Kent Konutlarındaki 5 adet Dubleks Meskenin satış ihalesi, 15 Eylül 2021 tarihinde Bor Belediyesi İhale Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Konutlar şehir merkezine, hastanelere, otobüs duraklarına ve şehirlerarası otobüs terminaline yakın konumda bulunmaktadır.   

İhale ile alakalı diğer bilgileri görmek için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 07.09.2021 10:38
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