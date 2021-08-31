Beykent Üniversitesi Akademik Personel Alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Beykent Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve İletişim Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 19 Öğretim Üyesi alımı yapacaktır.

Başvurular ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilecek.

İlana konu olan kadrolar tam zamanlı olup, internet üzerinden yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

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