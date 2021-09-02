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Bağımsız Denetçilik Sınavı ilanı

02 Eylül 2021 Perşembe 09:01
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Bağımsız Denetçilik Sınavı ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Bağımsız Denetçilik Sınavı düzenleyecek. 

Sınava müracaatlar 13 Eylül 2021 tarihinde başlayıp 27 Eylül 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecek. Başvurular elektronik ortamda “http://www.kgk.gov.tr” adresinde yer alan Başvuru Formunun doldurulması suretiyle gerçekleştirilecek. 

Sınav müracaatları, Kurum tarafından tetkik edildikten sonra sınava katılmaya hak kazananlar ile bunların sınav yerleri sınav tarihinden en az 15 gün önce Kurum internet sitesinde duyurulacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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