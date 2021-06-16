Antalya'da 47 kamu konutu satışa çıkarılıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Antalya Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından ilanda nitelikleri belirtilen taşınmaz mallar (Bağımsız Bölümler) yine ilanda belirtilen tarih ve saatlerde ilgili komisyonca, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satış yapılacak.

Taşınmazların öncelikli alım hakkı sahibinin olup olmadığı ilanda belirtilmiştir.

Satışa çıkarılan konutların, konumu, mahallesi, muhammen bedeli, büyüklüğü ve diğer özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz

Not: İlan fotoğrafındaki görsel temsilidir