Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 4
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,889.04
ALTIN
717.98
DOLAR
12.49
STERLİN
16.69
EURO
14.12
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim...
44 adet iş yeri satılacak
44 adet iş yeri...
Ankara'da kamu konutu satışı
Ankara'da kamu konutu satışı
Öğretim Üyesi Alımı Yapılacak
Öğretim Üyesi Alımı Yapılacak
Karayolları Genel Müdürlüğü Müşavirlik Hizmeti Alacak
Karayolları Genel Müdürlüğü Müşavirlik...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ankara'da kamu konutu satışı

22 Aralık 2021 Çarşamba 11:30
9 Okunma
Ankara'da kamu konutu satışı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Keçiören ve Çankaya ilçelerinde bulunan 16 adet kamu konutunu satışa çıkardı. 

Taşınmazlar, 27 Aralık 2021 tarihinde Anıt Emlak ve Seymen Emlak Müdürlükleri'nce kurulacak komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü satılacak. 

Taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Anıt ve Seymen Emlak Müdürlükleri'nde görülebilir. 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 22.12.2021 11:32
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor
44 adet iş yeri satılacak
44 adet iş yeri satılacak
Öğretim Üyesi Alımı Yapılacak
Öğretim Üyesi Alımı Yapılacak
Karayolları Genel Müdürlüğü Müşavirlik Hizmeti Alacak
Karayolları Genel Müdürlüğü Müşavirlik Hizmeti Alacak
TCDD'den işçi alımı
TCDD'den işçi alımı
Ege Üniversitesi Engelli Sürekli İşçi alacak
Ege Üniversitesi Engelli Sürekli İşçi alacak
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü sürekli işçi alımı yapıyor
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü sürekli işçi alımı yapıyor
Mersin Üniversitesi 19 Öğretim üyesi alacak
Mersin Üniversitesi 19 Öğretim üyesi alacak
Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kiralık taşınmazlar
Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kiralık taşınmazlar

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma