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Adli Tıp Kurumundan personel alımı

11 Ağustos 2021 Çarşamba 09:51
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Adli Tıp Kurumundan personel alımı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, merkez ve taşra teşkilatına 23 personel alacak.

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Aşçı, Biyolog ve Sağlık Teknikeri (Otopsi) kadroları için yapılacak sözlü sınava 2020 yılı KPSS’ye giren ve her kadro için istenen puan türünden en az 70 puan alan adaylar başvurabilecek. 

Sözlü  sınavlara,  merkezi  sınavda  alınan  puanlar  esas  olmak  kaydıyla,  en  yüksek  puandan  başlamak  üzere  her  unvan  için  ilan  edilen  kadro sayısının 3 katı kadar aday çağrılacak.

Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapılacak başvurular 16 Ağustos 2021 Pazartesi günü başlayıp 27 Ağustos 2021 Cuma günü sona erecek. 

İlanla alakalı ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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