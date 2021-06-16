Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1443
ALTIN
509.500
DOLAR
8.5424
STERLİN
12.0565
EURO
10.3520
MESKİ 20 memur alımı yapacak
MESKİ 20 memur alımı...
72 adet işyeri 10 yıllığına kiraya veriliyor
72 adet işyeri 10...
Antalya'da 47 kamu konutu satışa çıkarılıyor
Antalya'da 47 kamu konutu...
27 Öğretim Üyesi Alınacak
27 Öğretim Üyesi Alınacak
10 memur alımı yapılacak
10 memur alımı yapılacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

72 adet işyeri 10 yıllığına kiraya veriliyor

Isparta Belediye Başkanlığı 72 adet işyerini 10 yıllığına kiraya veriyor

16 Haziran 2021 Çarşamba 10:45
4 Okunma
72 adet işyeri 10 yıllığına kiraya veriliyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Mülkiyeti Isparta Belediye Bakanlığı'na ait olan ve ilanda dökümü yazılı olan taşınmaz üzerindeki Isparta Ticaret ve Kültür Merkezinde bulunan 72 Adet bağımsız bölümün tamamının bir bütün olarak(Ekli Listede Bulunan) taşınmazların işletilmesi işi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c Maddesine Göre Açık Artırma Usulü ile 10(on) yıllığına kiralanmak üzere ihaleye çıkarılacak.

İhale  25/06/2021 Cuma günü saat 14:30 da Belediye Encümen Salonu'nda yapılacaktır.

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler ve diğer bilgilere buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MESKİ 20 memur alımı yapacak
MESKİ 20 memur alımı yapacak
Antalya'da 47 kamu konutu satışa çıkarılıyor
Antalya'da 47 kamu konutu satışa çıkarılıyor
27 Öğretim Üyesi Alınacak
27 Öğretim Üyesi Alınacak
10 memur alımı yapılacak
10 memur alımı yapılacak
32 adet iş yeri ihaleyle kiraya verilecek
32 adet iş yeri ihaleyle kiraya verilecek
İBB 245 adet büfeyi ihaleyle kiraya veriyor
İBB 245 adet büfeyi ihaleyle kiraya veriyor
Batman Üniversitesi 22 öğretim üyesi alacak
Batman Üniversitesi 22 öğretim üyesi alacak
3 Adet arsa ihale ile satılacak
3 Adet arsa ihale ile satılacak
Dicle Üniversitesi 99 sözleşmeli personel alıyor
Dicle Üniversitesi 99 sözleşmeli personel alıyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma