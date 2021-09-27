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6 adet dükkan kiraya veriliyor 

27 Eylül 2021 Pazartesi 11:56
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6 adet dükkan kiraya veriliyor 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Mülkiyeti Van/Edremit Belediyesi’ne ait olan 6 adet dükkan ihale usulü ile kiraya verilecektir. 

Toplam 6 Adet 15 m2 Dükkânın; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c Maddesi kapsamında “Açık Teklif Usulü” ile 36 (Otuzaltı) aylığına kiralanması işi, Edremit Belediye Başkanlığı (Yeni Cami Mahallesi, Sahil Cad. No:3, 65100 Edremit/ VAN) Ana Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılacaktır.

İhaleye ait detaylı bilgilere ulaşmak için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 27.09.2021 11:58
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