40 kontrolör istihdam edilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı, 7334 sayılı Turizm Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun 2634 sayılı Kanuna eklenen Geçici 15 inci maddesi hükmü uyarınca naklen kontrolör/başkontrolör istihdam edecek.



Başvurular 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 10 Eylül 2021 Cuma tarihi mesai bitimine kadar, Bakanlığın Personel Genel Müdürlüğü hizmet binasında Eğitim, Yetenek ve Kariyer Yönetimi Daire Başkanlığına şahsen yapılacak. Sadece başvuru tarihleri arasında yapılan başvurular geçerli olup, ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecek.



En fazla 40 kontrolör/başkontrolör alımı yapılacak. Yeterli başvurunun olmaması veya sözlü sınavda başarılı olan sayısının az olması durumunda, sadece başarılı olanların naklen alım işlemlerine başlanacak.



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