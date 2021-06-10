3 Adet arsa ihale ile satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Mülkiyeti Ortahisar Belediyesine ait Trabzon ili, Ortahisar ilçesi 1 nolu Bostancı mahallesi adresinde, aşağıdaki tabloda durumu belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ihale edilerek satılacaktır.

İhale, 22.06.2021 tarihinde Salı günü, 11.00 başlangıç saatinden itibaren birinden diğerine geçmek sureti ile Ortahisar Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

Şartname ve diğer belgeler, Ortahisar Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden, mesai saatleri içerisinde 200,00-TL bedel karşılığında temin edilebilir.

İhaleye ait detaylı bilgi için tıklayınız