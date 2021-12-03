15 Adet İşçi İstihdam Edilecek 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; KARDÖKMAK Anonim Şirketi CNC Freze İşçisi, CNC Torna İşçisi, Torna-Freze İşçisi, Plazma Operatörü İşçisi ve Dökümhane Yardımcı Personeli olmak üzere 15 adet işçi istihdam edecek.

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR ) Karabük İl Müdürlüğü’ne yapılacak olup, adayların ilanın resmi gazetede yayınlandığı tarihten itibaren en geç 18 Aralık 2021 tarihine kadar kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız