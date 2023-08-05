UKRAYNA YAVAŞ İLERLİYOR

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı saldırısının durma noktasında olmadığını ancak yeteri kadar hızlı ilerlemediğini söyledi.

Kirby, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bir gazetecinin "Ukrayna'nın Rusya'ya karşı saldırısının yavaş ilerlediğini düşünüyor musunuz?" sorusuna Kirby, "Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de sürecin istedikleri kadar hızlı ilerlemediğini söyledi. İstedikleri gibi ilerleyemiyorlar." yanıtını verdi.

ABD'nin bu konuda pozisyon almayacağını belirten Kirby, "Ancak Ukrayna ilerleme kaydediyor. Bu bir duraklama değil." yorumunu yaptı.

Kirby, Ukrayna'ya bugüne kadar talep edilen yardımları yaptıklarını ifade ederek Washington'ın Ukrayna'nın karşı saldırı için tüm ihtiyaçlarını sağlamaya devam edeceğini vurguladı.

İT B…K YEMEKTEN VAZGEÇMEZ.

STOCKHOLM'DE İSRAİL

BÜYÜKELÇİLİĞİ

ÖNÜNDE TEVRAT,

İSVEÇ PARLAMENTOSU

ÖNÜNDE KUR'AN-I

KERİM YAKMA İZNİ

Öte yandan İsveç devlet televizyonu SVT, 50'li yaşlarda bir kadının, cuma günü Stockholm'deki İsrail Büyükelçiliği önünde Tevrat yakmak için polisten izin aldığını duyurdu. Polis, kadının yanı sıra üç kişinin de gösteride yer alacağını belirtti.

PELİKAN MESELESİ

Merkez Bankası'nın başkan yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı. Başkan yardımcılıklarına Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan getirildi.

Takiyeci Zümre'nin Pelikan Kabinesini kurduktan sonra yaptığı atamalarla ele geçirdiği stratejik kurumlardan biri de Merkez Bankası'ydı.

Azılı Siyonist kuruluş CFR'nin bir üyesini Merkez Bankası Başkanı yapan Zümre art arda yaptırdığı faiz artışlarıyla sömürü hortumlarını yeniden çalıştırmaya başlamıştı.

EKONOMİ İLMİNDE GELİR KAYNAKLARI

l KÂR GELİRLERİ

l RANT GELİRLERİ

l ÜCRET GELİRLERİ

l FAİZ GELİRLERİ

l DÖVİZ VE BORSA GELİRLERİ

l İHTİKÂR VE SPEKÜLASYON GELİRLERİ

l MB ENFLASYON HEDEFİNİ % 58'E ÇIKARDI.

Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesapları 21 Temmuz haftasında 3 trilyon 74 milyar liraya ulaştı.

l FAİZ ARTARSA ENFLASYON DÜŞER DEVLET BİZİM BİZ MAAŞA VEYA ÜCRETE BAKMAYIZ. AÇLIKTAN ÖLSEKTE DEVLETE SADAKATIMIZDAN VAZGEÇMEYİZ.

Türkiye, yönetimi Türklere bırakılamayacak kadar değerli bir ülkedir. Mehmet Ali Birand (23 Haziran 2011)

Padişah Sultan Abdülhamid tarafından çizimi başlatılan petrol haritası gerçek çıktı. 'Haritada 65 nokta belirlenmiş, bu noktalarında birçoğu Irak bölgesine ait. Ancak, Irak'la birlikte Türkiye sınırında itibaren Cizre, Şırnak, Mardin, Diyarbakır, Bitlis ve Hakkari çevresinde de petrol rezervinin olduğu belirtilmektedir.'

ORTADOĞU

Türkiye-Mısır ilişkilerinin yükseltilmesi adımı bu yıl karşılıklı Büyükelçilerin atanması ile başladı.

Mavi Marmara gemisine 31 Mayıs 2010'da düzenlediği saldırı sonrasında kopan ve diplomatik seviyesi aşağılara çekilen Türkiye-İsrail ilişkileri, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un geçen sene Ankara'ya yaptığı ziyaret ile yumuşamaya başladı. Devamla 2008'den bu yana yapılan bu ilk üst düzey resmi ziyaret, her iki ülkede ilişkilerin normalleşmesi için adımları hızlandırdı ve karşılıklı olarak büyükelçi atama kararı ile sonuçlandı.

2023 yılı Türkiye’nin Ortadoğu politikasında bir köşe taşı olmak yolunda hızla ilerliyor zira Ortadoğu’da petrol üreten Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar gibi devletlerin İran yaklaşımlarından dolayı ABD ile aralarının eskisi kadar samimi ve yakın olmaması, yüzlerini Türkiye’ye dönmelerine neden oldu.

İSRAİL HER YOLU KULLANARAK FİLİSTİN HALKINI BATI ŞERİA’DAN ÇIKARTMAK İSTİYOR

İsrail işgal güçleri, Filistinlilerin El Halil kentinde bahçelerini sulamak için açtıkları su kuyularını beton dökerek kapatıyor.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinli bir çiftçi aileye ait su kaynaklarını beton dökerek kuruttu.

İsrail yönetimi, Batı Şeria’da uluslararası hukuku çiğneyerek yasa dışı Yahudi yerleşimleri inşasına hız verirken, yerli Filistinlilerin mülk ve yaşam kaynaklarına saldırılarını da sürdürüyor.

İsrail güçleri, Batı Şeria’nın güneyinde El Halil kentindeki El-Hicre beldesinde Filistinli bir ailenin tarım arazisine iş makineleriyle baskın yaptı. -BİTTİ-