NİJER-NİJERYA VE MALİ FRANSA SÖMÜRGELİĞİNDEN ÇIKMAK İSTİYOR

• Elveda Macron: Nijer'de, Fransa ile ittifaktan memnun olmayan birlikler başkanlık sarayını ablukaya aldı.

• Libya Merkez Bankası Türkiye'ye 8 milyar dolar yatırdı,

EL AZİZ GAZETESİ ZEKİ GEÇGİL

• AKP tamam, TÜSİAD'ın referansı, ABD'nin icazeti ile kuruldu. Eczacıbaşı'nın evinde fabrika ayarları yapıldı. Ancak Erdoğan 20 yıl sürekli fabrika ayarlarından uzaklaşarak Millî Görüş söylemi, icraatı ortaya koydu. Erbakan'ın açıkladığı tüm kalkınma ve savunma sanayii üstün teknoloji projelerini hayata geçirdi. TÜSİAD ve destekçisi Siyonist Haçlı Batı vargücüyle üzerine geldi. O da yılmadı hep meydan okudu. Türkiye Müslüman ve diğer mazlum ülkelerin ümidi haline geldi. Lakin son seçimi kazandığı halde tüm iktidarı altın tepside Siyonist Haçlı Batı destekli TC kurucusu takiyeci Zümre'ye sundu. Belli ki tacizinden bıktı, yoruldu. Son dönemini rahat geçirmek istedi. Keşke ölümüne mücadele edip bu kötülüğü ülkeye ve millete yapmasaydı.

SUDAN’A DAYANIYOR• İslam'ın diğer dinlerden farkı kanıtlanabilir olmasıdır. Tüm batıl dinler sorgulanmadan inanılmasını ister. İslam ise tahkik dinidir. Hak din olduğunu inceleyen herkese kanıtlar. Kur'an kâinatın yaratıcısının sözü olduğunu her devirde keşfedilen yeni bilgilerle ISPATLAR.

• Tüm insanlık tek bir ülkeden geliyor

• Araştırmacılar, şimdiye kadarki en büyük insan soy ağacını oluşturmak için insanlar arasındaki tüm genetik ilişkilerin haritasını çıkardı.

• Bilim insanları buldu: Tüm insanlık tek bir ülkeden geliyor - Resim: 1

• Bilim dünyası için hâlâ merak konusu olan insanlığın tarihine ve ilk atalarına yeni bir araştırma ışık tutuyor.

• Oxford Üniversitesi Büyük Veri Enstitüsü’ndeki araştırmacılar, insanlar arasındaki tüm genetik ilişkilerin haritasını çıkardı ve araştırmacılar, sekiz farklı veri tabanından gelen modern ve antik insan genomu verilerini birleştirerek devasa bir soy ağacı oluşturmayı başardılar.

• Araştırmanın baş yazarı Dr Anthony Wilder Wohns, “Aslında, atalarımızın genomlarını yeniden oluşturuyoruz ve bunları geniş bir ilişki ağı oluşturmak için kullanıyoruz. Daha sonra bu ataların ne zaman ve nerede yaşadıklarını tahmin edebiliriz” diye açıkladı.

• Dr Wohns, araştırmayla ilgili Reuters’a şunları söyledi: “Tanımladığımız en eski atalar, zaman içinde modern Sudan’da bulunan bir coğrafi konuma kadar uzanıyor. Bu atalar, tahminlere göre 1 milyon yıl öncesine kadar yaşadılar. Bu yüzden genomumuzun parçaları, bu bireylerden miras kaldı.”

• Araştırmacılar, 215 popülasyondan 3.609 ayrı genom dizisi ve 1.000’den 100.000 yıla kadar değişen örnekler kullandı. Sonuçta da neredeyse 27 milyon atadan oluşan bir ağ ortaya çıktı.

• Dr Wohns, “Veriler yalnızca insan jeolojisini daha iyi anlamamıza yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda tıp gibi diğer araştırmalarda da yardımcı olabilir” diye ekledi.

ÇİFT TARAFLI GÜNEŞ PANELİ

• Elektrik üretimini muazzam derecede artıran çift taraflı güneş paneli icat edildi

• Perovskit panelin arka tarafı, ön tarafın verimliliğinin yüzde 90'ından fazlasını sağlıyor

• Çift taraflı güneş panellerinde, çeşitli endüstrileri dönüştürme potansiyeliyle övülen "mucize malzeme" perovskit kullanılıyor (Werner Slocum/NREL)

• Araştırmacılar her iki yüzüyle de Güneş enerjisinden elektrik üretebilen çift taraflı bir güneş paneli icat etti.

• ABD Enerji Bakanlığı'nın Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı'nda (NREL) geliştirilen çift yüzlü güneş pili, cihazın arkasına yansıyan Güneş ışığını toplayarak daha az alan ve maliyetle daha yüksek enerji verimi elde etmede alışılmadık bir yol sunuyor.

• Güneş pili verimlilik oranlarındaki klasik ilerlemeler, Güneş'e bakan tarafa yönelik tekrar eden gelişmelere odaklanıyor. Bu yeni yaklaşım, güneş panellerinin enerji toplama becerilerini teorik sınırlarının ötesine taşıyabilir.

• Araştırmayı yöneten, NREL'deki Kimya ve Nanobilim Merkezi'nden bilim insanı Kai Zhu şöyle diyor:

• Bu perovskit pil her iki tarafta da çok etkili bir şekilde çalışabilir.

• Yarı iletken malzeme olarak silikon kullanan mevcut güneş pili teknolojileri, yaklaşık yüzde 26'lık bir verimlilik oranına sahip. Bu oran, yeni panelin ön yüzünün laboratuvar testlerinde elde ettiği yüzde 23'ten daha yüksek.

• Öte yandan panelin arka tarafı ön kısmın yaklaşık yüzde 91-93'ü kadar verimlilik sağladığından, yansıyan güneş ışığını değerlendirirken toplamda yüzde 20'ye kadar daha fazla güç elde ediliyor.

• Güneş paneli teknolojisinde atılım: Yağmur damlalarından elektrik üretilecek

• "Mucize malzemeyle" kendi kendini iyileştiren güneş panelleri icat edildi

• Organik güneş pilinde dünya rekoru: Pencerelerden elektrik üretiminde yeni adım

• Perovskit son yıllarda güneş pilindeki gelişmelerinin kilit önemdeki bir itici gücü haline geldi, yeni verimlilik rekorları kırdı ve yeni nesil teknolojiler üretmeye yönelik yeni yollar açtı.

• Önceki günlerde araştırmacılar, alçak Dünya yörüngesindeki radyasyondan zarar gördükten sonra kendisini iyileştirebilen perovskit bazlı güneş pillerini tanıtmıştı.

• Çok eklemli silikon-perovskit güneş pilleri, laboratuvar ölçümüne göre yüzde 30'dan fazla verimliliğe sahip ve teorik sınırı, tamamen silikon pillerden çok daha yüksek. Bunların geliştirilmesindeki hızlı ilerlemeyle, iki ayrı girişim yeni nesil panellerin ticari üretimini duyurdu.

• Çift yüzlü güneş panelleri üretmek, tek yüzlü modüllerden daha pahalıya mal olabilir fakat daha çok güç üretme kapasiteleri onları zaman içinde ekonomik açıdan daha uygun hale getirebilir.

• Son araştırmanın detayları, Joule adlı bilimsel dergide yayımlanan "Highly efficient bifacial single-junction perovskite solar cells" (Yüksek derecede vermilik sağlayan ve tek bağlantı yeri olan çift yüzlü güneş panelleri) başlıklı çalışmada anlatıldı.