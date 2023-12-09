Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe derbide Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan derbide Rıza Çalımbay'ın ekibi Beşiktaş ile İsmail Kartal'ın yönetimindeki Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Fenerbahçe 3-1 kazanırken goller; 10. dakikada Edin Dzeko ve 63. dakikada penaltıdan Dusan Tadic ve 90+6'da Sebastian Szymanski kaydetti.
Beşiktaş'ın tek golünü ise 24. dakikada penaltıdan Alex Oxlade Chamberlain kaydetti.
Bu sonuçla birlikte puanını 40'a yükselten Fenerbahçe liderliğini sürdürürken, Beşiktaş 26 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe evinde Konyaspor'u ağırlarken Beşiktaş deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak.