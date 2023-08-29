Geçtiğimiz haftanın da başlıca konusu takımlarımızın Avrupa’daki başarıları. Ancak, ben Play-Off rövanş maçları da oynanmasının ardından, tablo net olarak ortaya çıktıktan sonra yazmak istedim. Yani, şimdiden gelecek haftaki yazının konusunun, Avrupa kupalarındaki temsilcilerimiz olduğunu söyleyeyim.

Evet gelelim konumuza. 33 yıldır kalesini hep yerli file bekçilerine emanet eden Fenerbahçe, Dominik Livakovic’i transfer ederek bu geleneği bir yerde rafa kaldırmış oldu.

Manchester United’in yolunu tutan Altay Bayındır’la anlayamadığım bir şekilde yollarını ayıran Fenerbahçe, Dinamo Zagreb’den Livakovic’i renklerine bağladı. Hırvatistan Milli Takımının da kalesini koruyan deneyimli kaleci umarım Fenerbahçe’ye, “Gelen gideni aratır” dedirtmez.

Şöyle dönüp geriye baktığımda, Sarı Lacivertli takımın kalesini sürekli olarak koruyan son yabancı kalecinin Toni Schumacher olduğunu görüyoruz. Dünyanın en başarımı kalecileri arasında kendisine yer bulmuş Alman eldivenin, 1990-1991 sezonunda Engin İpekoğlu’na devrettiği kale, günümüze dek bir çok önemli isim tarafından korundu. Onun sakatlanmasıyla görevi devralan Volkan Demirel, aktif futbolu bırakıp teknik adamlığa geçerken, Fenerbahçe kalesi Altay Bayındır’a emanet edildi.

Tabi ki, bu 33 yıllık süreçte, yedek kaleci konumunda transfer edilen yabancı isimler de olmadı değil. Ancak, bu isimler yedek kaleci olarak değerlendirildi. Bu isimler, Fabiano ve Carlos Kameni’ydi. Sarı Lacivertli kulübün 2003 yılında, transfer ettiği bir de Robert Enke vardı. Yalnızca bir resmi karşılaşmada görev verilen Enke’ye, İstanbulspor karşısında alınan 3-0’lık yenilgide yediği hatalı goller nedeniyle ve karşılıklı anlaşmayla kapı gösterildi.

Fenerbahçe sonuç itibarıyla, tam 33 yıl sonra kalesini bir yabancıya teslim etmiş oldu.

Dominik Livakovic beğendiğim bir kaleci. Katar’daki son Dünya Futbol Şampiyonası’nda Hırvatistan’ın elde ettiği üçüncülükte çok büyük pay sahibi. Fenerbahçe’nin kalesi için doğru bir tercih olduğu konusunda hiç tereddütüm yok. Ancak, doğrusunu söylemek gerekirse, ben İrfan Can Eğribayat’ın da güvenilir bir isim olduğu düşüncesindeyim.

Bu arada, Dinamo Zagreb’e ödenen 7.6 milyon EURO bonservis bedelinin biraz fazla olduğunu kabul etmek gerek. Evet, Livakovic henüz 28 yaşında ve önünde daha uzun bir futbol kariyeri var. Ancak, yine de çok ciddi bir para ödendi Hırvat eldivene.

Dilerim, Livakovic ve İrfan Can Eğribayat’ın koruyacağı Fenerbahçe kalesi, özellikle Avrupa serüveninde kolay kolay aşılmaz ve tüm takıma güven veren bir mevki olarak takımın itici gücü olur.

Hoşçakalın…