Haber: Damla Oya Erman

NOAA'nın GOES-Doğu uydusu, Pazartesi'den Salı'ya kadar (28 Ağustos'tan 29 Ağustos'a) Meksika Körfezi ve Atlas Okyanusu'nda yer alan Kasırgalar Idalia ve Franklin'in görüntülerini yakaladı.

Uydulardan gelen görüntüler, her iki fırtınanın da Karışıklık Etkisi'ne bağlı olarak saat yönünün tersine dönen bir hareketle kuzeye doğru hareket ettiğini gösteriyor. Zaman aralığı görüntülerinde Idalia, daha belirsiz bir fırtınadan kasırgaların aldığı karakteristik spiralli şekline dönüşü görülebilir.

Kasırga Idalia, Florida'nın Körfez Kıyısı'nda okul ve havaalanı kapatmış ve bölge, fırtınanın Çarşamba günü (30 Ağustos) karaya çıkmasına hazırlanıyor. Fırtınanın Florida'nın "sap" şeklinde eğrilen Big Bend bölgesine ulaşmadan önce Kategori 3'e ulaşması tahmin ediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Kasırga Merkezi (NHC), Salı günü saat 11.00 EDT'de (1500 GMT), Kasırga Idalia'nın Florida Körfez Kıyısı boyunca "fırtına dalga etkilerinden kaynaklanan felaket etkileri" ve "hayatı tehdit eden" koşullara yol açabileceğini tahmin ediyor.

Merkez ayrıca, Perşembe gününe (31 Ağustos) kadar Florida'nın genelinde, güney Georgia ve doğu Karolinalar boyunca sel beklendiğini ve fırtına dalga uyarılarının Güney Karolina'ya kadar kuzeyde geçerli olduğunu tahmin ediyor.

Kasırga Franklin ise Atlas Okyanusu'nun daha uzağında, Çarşamba günü (30 Ağustos) Bermuda adası topraklarına en yakın yaklaşımını yapması bekleniyor. Ölümcül dalga ve akıntıların ABD Doğu Kıyısı'nın büyük bir kısmında hafta boyunca oluşması bekleniyor.

Kasırga Franklin, 2023 sezonunun ilk büyük Atlantik kasırgasıdır ve şu anda NHC'ye göre Kategori 4 kasırga durumundadır. Idalia ise Salı günü (29 Ağustos) kasırga durumuna yükseltilmiş ve şu anda Kategori 1'dir.

Uyduların yakaladığı görüntüler, bu tehlikeli doğa olaylarının güçlü etkilerini ve hareketlerini izleme konusundaki önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.