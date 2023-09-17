Yaz mevsimi tüm hızıyla sona ererken, dinlenmeye, daha doğrusu sakince üretkenliğine devam eden sanat, yine kendini göstermeye başladı. Yine en güzel opera, bale, film, tiyatro ve konserlerle kavuşmalarımız başladı.

Bu vesile ile ben bugün ödüllü bir sanatçıya köşemde yer vermek istedim. Çoğumuz onun muhteşem başarısını maalesef duymamış.

1967 yılında Ankara’da doğan Bülent Bezdüz, Mersin Devlet Opera ve Balesi baş solistlerinden. Dünya'nın en önemli müzik ödüllerinden biri olan Grammy'de, tam 3 tane ödül alarak Türkiye adına bir ilke imza atan tenor opera sanatçımız…

O; 1987’de Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümüne girip aynı yıl, Kültür Bakanlığı Ankara Devlet Çoksesli Korosu sınavını kazandı. İlk sahne çalışmasını Mersin Devlet Opera ve Balesi'nde Verdi’nin "La Traviata" operasındaki Alfredo rolü ile gerçekleştirdi. 1992 yılında Mersin Devlet Opera ve Balesi’ne Solist Sanatçı olarak atandıktan sonra profesyonel şan eğitimini Polonyalı Pedagog Roman Werlinski ile sürdürdü.

1995 yılında, “I. Leyla Gencer Şan Yarışması”nda gösterdiği başarı ile Avrupa Birliği Bursunu kazanarak “The Euoropean Opera Cantre”ın davetlisi olarak Manchester’a gitti. Teklif edilen yardımcı rol için gittiği Mozart’ın “Lucio Silla” adlı eserinde başrol oynayarak İngiliz Kraliyet Operası “Covent Garden”da sahneye çıkan ilk Türk oldu.

1998 yılında Fransız Kültür Bakanlığı bursu ile C’nipal Sahne Sanatlarında Master hakkı kazandı. Bu sırada katıldığı (Concours International de Chant de Paris) Paris Şan Yarışmasında ikinci oldu. 2005 yılında Master Class için Liverpool Üniversitesi tarafından davet edildi.

Montpellier, Danimarka, Teatro Regio di Torino, Teatro Regio di Parma, Köln, Lozan, İngiltere ve Hollanda Kraliyet Tiyatroları,

Portland, Theatro Colon de Buenos Aires ve Toronto ve ülkemizde; Mersin, İstanbul, İzmir, Antalya Operaları ile Aspendos Festivali’nde birçok kez sahneye çıktı.

Sir Colin Davis ve Riccardo Chaılly olmak üzere ünlü şeflerin yönetiminde Londra Senfoni, Amsterdam Concertgebouw gibi dünyanın en önemli orkestraları ile konserler verdi, CD ve DVD kayıtları yaptı. Londra Senfoni Orkestrası eşliğinde 2001 ve 2006 yıllarında yapılan iki opera kaydının, 3 Grammy ödülü alması üzerine, bu dalda ödül alan ilk opera sanatçımız oldu.

Mersin Devlet Opera ve Balesi baş solistlerinden olan sanatçı, solistlik kariyerini Avrupa ülkelerinde sürdürmektedir. 2001'de Londra Senfoni Orkestrası eşliğinde ‘Les Troyens’ ve 2006'da Verdi'nin ‘Falstaff operası kaydı ile olmak üzere iki kez ‘En iyi opera kaydı’ kategorisinde Grammy ödülüne layık görülmüştür.

Yaptığı işin en iyisini yapmayı hedef alanlar için, yapılabileceklerin sınırsızlığı yönünde en güzel örneklerden biri olan Bülent Bezdüz

yurtdışında gösterdiği başarılarla, Türkiye’nin Opera Dünyasındaki varlığını tüm dünyaya kanıtlamış ve ülkemizi başarıyla temsil etmektedir.