Gürsel Aksel Stadı'ndaki tanıtım toplantısında konuşan Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil, hedeflerinin her çocuğa ulaşmak ve çocukların başarılarını bir ileriye taşımak olduğunu söyledi.

Basketbolda da yetenekli gençleri Türk sporuna kazandırmak için çalıştıklarını kaydeden Sepil, "Burada en önemli ayak, eğitim ayağı. Spor yapan çocuğun sporla eğitiminin birbirine çok paralel ve ahenkli olması gerekiyor." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ise sporun herkes için olduğu ilkesine inandıklarını ve sportif imkanlara herkesin ulaşabilmesi için çalıştıklarını kaydetti.

İzmir'de akademik bir başarının olması için çalışmalar yürüttüklerini aktaran Yahşi, "Ama bununla birlikte özellikle yeni müfredat, kalp, ruh ve beden bütünlüğü açısından sporun öne alınması, çocuğun kendiyle, çevresiyle, toplumla daha bütünleşik, daha beceri temelli olan bir anlayışı öne getiriyor." diye konuştu.

Basketbol Şube Başkanı Atakan Atalar, tüm branşlarda olduğu gibi basketbolda da altyapının çok önemli olduğunu, eğitim, spor ve aile tarafını bir araya getirmek için bir proje hazırladıklarını belirtti.

"Şehrimin Devleri" ismini verdikleri projeyi 3 yıllık bir planlamayla gerçekleştireceklerini kaydeden Atalar, şunları ifade etti:

"Anadolu'dan 40'a yakın sporcuyu belli aşamalardan ve elemelerden geçirip, kuracağım 14 ve 16 yaş altı takımları için İzmir'e getireceğiz. Tabii ki önceliğimiz İzmir'deki ve Ege'deki gençlerimiz. Taramaların ardından İzmir Özel Türk Kolejinin desteğiyle barınma ve beslenme sorunları, yine aynı zamanda da salon ihtiyaçları İzmir Özel Türk Koleji tarafından üstlenilecek. İzmir Milli Eğitim Müdürlüğünün de çocuklarımız için ekstra yabancı dil derslerinin yanında müfredat konusunda da destekleri olacak."

İzmir Özel Türk Koleji İcra Kurulu Başkanı Yiğit Tatış, bu projenin bir parçası olabilmenin kendileri için gurur kaynağı olduğunu belirterek, "İnşallah 3-4 yıl sonra hep beraber NBA sahalarına gittiğimizde buradan yetişen çocuklarımızı seyredeceğiz, onlara selam verip gurur duyacağız." diye konuştu.