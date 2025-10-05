Karşılaşmanın ilk yarısında 26. dakikada Juan'la bir penaltı vuruşunu değerlendiremeyen Göztepe'de Juan, 43. dakikada attığı golle takımını öne geçirdi. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Göztepe, ikinci devrede üstünlüğünü korudu ve müsabakadan galip ayrıldı.

Ligde namağlup yoluna devam eden Göztepe, geride kalan 8 maçta 4 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Kalesinde sadece 2 gol gören sarı-kırmızılı ekip, rakip fileleri 11 kez havalandırdı.

Ligde bu sezon 3. yenilgisini yaşan bir maçı eksik RAMS Başakşehir ise 6 puanda kaldı.

17. dakikada sol kanattan güzel hareketlerle topla ceza sahasına giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Harit'in şutunda, Lis yaptığı müdahaleyle meşin yuvarlağı ceza sahası dışına yolladı.

20. dakikada sağ kanattan Wanderson'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Rhaldney'in şutunda savunmaya çarpan top kornere gitti.

23. dakikada Göztepe'de Cherni'nin sol kanattan yaptığı ortada Bokele'nin kafayla kaleye göndermek istediği top Shomurodov'a çarparak uzaklaştı. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem Cihan Aydın, Shomurodov'un topa elle müdahale ettiğine karar verdi ve beyaz noktayı gösterdi.

26. dakikada penaltı atışını kullanan Juan, meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.

29. dakikada Başakşehir'de Harit'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Ba'nın kafayla kaleye göndermek istediği top az farkla dışarı çıktı.

43. dakikada Göztepe 1-0 öne geçti. Savunmadan Allan'ın uzun pasında rakip yarı sahada topla buluşan Juan, topu soluna çektikten sonra kalecinin de biraz önde olduğunu gördü. Juan'ın uzak mesafeden yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

Göztepe, ilk 45 dakikalık bölümü 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

Karşılaşmanın 58. dakikasında Göztepe'de Rhaldney'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içindeki Janderson'un topukla kale önüne gönderdiği topu kaleci Muhammed kontrol etti.

62. dakikada Başakşehir'de Kaluzinski'nin sağ kanattan yaptığı ortada, ceza sahası içindeki Ba'nın kafa vuruşunda top auta gitti.

73. dakikada sağ kanattan Janderson'un yaptığı ortada, ceza sahası içindeki Sabra'dan önce top kaleci Muhammed'de kaldı.

79. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Sabra'nın şutunda, kaleci Muhammed meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+1. dakikada Başakşehir'de sol kanattan Operi'nin yaptığı ortada, kale çizgisi üzerindeki Bertuğ'un kafa vuruşunda kaleci Lis topu iki hamlede topu kontrol etti.

Göztepe, müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.

Göztepe, penaltısını gole çeviremedi

Göztepe'de müsabakanın ilk yarısında VAR uyarısının ardından kazanılan penaltı vuruşunu kullanan Juan, atışı değerlendiremedi. Bu sezon ilk kez penaltı noktasına giden sarı-kırmızılı ekip, gol sevinci yaşayamadı.

Geçen sezon 8 penaltıdan 6'sında isabet bulan Göztepe'de Romulo Cardoso ve Juan birer atıştan faydalanamamıştı.

Penaltı vuruşunu değerlendirememesine rağmen takımını 1-0 öne geçiren gole imza atan Juan, bu sezon Beşiktaş maçının ardından ikinci golünü kaydetti.

Dennis cezalı

Göztepe'de ikinci yarının başında sarı kartla cezalandırılan Anthony Dennis, bu sezon 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düştü.

Nijeryalı futbolcu, 9. haftadaki Corendon Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.