Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe-Gençlerbirliği karşılaşmasının ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

17. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Dennis'in pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Janderson'un şutunda kaleci Erhan Erentürk meşin yuvarlağı kornere çeldi.

29. dakika Göztepe atağında Cherni'nin sol taraftan ortasında defanstan seken topla arka direkte buluşan Juan, kafayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Gol, Juan'ın elle oynadığı gerekçesiyle iptal edildi.

45+1. dakikada Göztepe öne geçti. Miroshi'nin ceza sahası sol çizgisi önünden ortasında altıpas üzerinde topla buluşan Juan'ın kafa vuruşanda meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibinin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

47. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Arda Okan Kurtulan'ın sol taraftan kullandığı taç atışında defanstan seken topa Taha Altıkardeş kafayla vurdu. Kaleci Erhan Erentürk, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

62. dakikada Gençlerbirliği beraberlik şansı yakaladı. Ceza sahası içerisinde defanstan seken topla buluşan Göktan Gürpüz'ün şutunda kaleci Lis, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

76. dakikada Gençlerbirliği atağında ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Niang'ın sert şutunu kaleci Lis, güçlükle çıkardı.

80. dakikada Göztepe atağında Janderson, sol kanattan getirdiği topu ceza sahası içerisindeki Juan'a gönderdi. Juan'ın şutunda meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.

90. dakikada Gençlerbirliği atağında Metehan Mimaroğlu'nun sol kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği topu kaleci Lis, kornere çeldi.

Karşılaşma ev sahibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Stanimir Stoilov: Yeni yıla kadar maksimum puanı toplamak istiyoruz

Göztepe teknik direktörü Stanimir Stoilov, takımda rekabeti artırmaları gerektiğini vurgulayarak, "Yeni yıla kadar maksimum puanı toplamak istiyoruz." dedi.

Stoilov, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, deplasmanda kaybettikleri 2 maçın ardından bugün aldıkları 3 puanın çok değerli olduğunu söyledi.

İlk golden sonra goller bulup maçı koparabileceklerini vurgulayan Stoilov, "İkinci yarıda aynı zamanda yakaladığımız kontrataklar oldu ama forvet oyuncularımız maalesef değerlendiremediler. Maçın sonlarına doğru da rakibimizin baskısı oldu. Gençlerbirliği aynı zamanda iyi bir takım. Tabi ki biliyoruz şu anda takımda arttırmamız gereken bir rekabet ortamı var. Yeni yıla kadar maksimum puanı toplamak istiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Daha sonra da bu takımdaki rekabeti arttırmak için gerekli adımları atacağız." diye konuştu.

Olaitan'ın oyuna girdikten sonra takım performansından düşüş olup olmadığına ilişkin soruya Stoilov, şöyle cevap verdi:

"Olaitan'dan çok fazla beklentimiz var. Bugün maça girdiğinden itibaren bir amatör oyuncu gibi gördük onu sahada. Bunu bir an önce benim çözmen gerekiyor. Bu sorun aslında daha önce başlayan bir sorun. Milli takımı Göztepe'den daha fazla düşündü kendisi. Benim bunu bir an önce çözmem gerekiyor. Bunun başka bir yolu kesinlikle yok. Çünkü baktığınızda 1,5-2 ay önce çok yüksek seviye oynayan bir oyuncu var ama şimdi bir amatör oyuncu gibi sahada oynuyor. Bunu kesinlikle çözmem gerekiyor. Sabra sakatlığı vardı 1-2 antrenman yaptı ve bugün onu da oyuna aldık. Ön tarafta çok fazla elimizde seçenek yok. Burada biraz önce belirttiğim gibi rekabeti kesinlikle arttırmamız gerekiyor ama Olaitanla ilgili olarak bir kez daha söylüyorum. Kesinlikle benim istediğim gibi kulübümüzün, taraftarlarımızın istediği gibi oynaması gerek. Bunun başka bir yolu yok. Ben kimsenin gözünün yaşına kesinlikle bakmam. Bunun benim için başka yolu kesinlikle yok. Bu konuda oldukça netim."

Stanimir Stoilov, üretici oyunculara ihtiyaçları olduğunu, Romulo gibi bir oyuncuyu getirmek için her şeyi yapacaklarını, rekabeti artıracak oyunculara ihtiyaçları olduğunu sözlerine ekledi.