Haber: Merve Elçi

‘Yeşil Bursa, Yeşil Gastronomi’ temasıyla düzenlenen 2. Gastronomi Festivali, birçok lezzeti bir araya getirirken, görsel şölenlerle de ön plana çıktı. Birçok restoran, ziyaretçileri etkilemek için lezzetlerini sergiledi ve bazı işletmeler görsel şölenlerle dikkat çekti.

Festivalde en çok dikkat çekenlerden biri, Togg böreği oldu. Börekten yapılan yerli otomobil Togg modeli, ziyaretçilerin ilgisini çekti. Ayrıca, 2 metrelik baklava kulesi de büyük beğeni topladı.

“Çekilişten Togg çıktı, bende börekten Togg yaptım”

Börek Ustası Hasan Acar,nasıl ilham aldığını açıkladı. Acar,“2. Bursa Gastronomi Festivali beklentimizin üzerinde bir katılımla başladı. Biz börekten her şeyi yapıyoruz. Dünyanın en büyük böreğini de yaptık, uzaya börek de gönderdik. Togg milli aracımız, bana da Togg çıktı. Bunun üzerine börekten Togg yaptım. Börekçi, olduğum için börekten yaptım, pastacı olsam pastadan yapardım. Herkesin dikkatini çekiyor” dedi.