FERHAT GÖÇER MERAK ETTİĞİM BİR KİŞİ DEĞİL



Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, Number1 Türk Fm’de Kadir Çetin’e konuk oldu. Kuşadası Sunset Beach’ten gerçekleşen yayında Sinan Akçıl bombaları patlattı. Çok özel itiraflarda bulunan Sinan Akçıl geçtiğimiz günlerde fanlardan bir mesaj aldım girdim baktım, ‘Ferhat Göçer beni Twitter’dan engellemiş. Sanırım eski eşimle bana düğünde yaşattığı yakışıksız olayın polemiği yüzünden… Güldüm geçtim kendisine. Aralarında kariyeri adına çok önemli hit şarkıların da olduğu 7, 8 şarkı veren bir adamı engellemesi çocukça bir hareket gibi geldi bana ama canı sağolsun. Zaten ben takip etmiyormuşum, merak ettiğim bir kişi değil.



BENDİR'İ DÜNYAYA TANITMAK İSTİYOR



Türkü ve İlahilere sesiyle kattığı lezzet ile dikkatleri üzerine toplayan Tuğba Gülyeşil, güncel bestelerden oluşan 2 single, türküler ve ilahilerden oluşan 3 albümle müzik severlerin her daim takdirini toplayan isim olmayı başardı. Gülyeşil “Bendir’in müzik alt yapısında ön planda olduğu bir eser ile proje yapıp dünyaya açılmak isterim. Bu benim en önemli hayalim ama hayal etmeden kavuşulmuyor, tabii ki çalışmalarım var, dünya müzik piyasasına adımı Bendir ile yan yana kazımak en önemli hedefim” dedi.



OĞLUNUN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI



Bursalı ünlü komedyen ve senarist İbrahim Büyükak, oğlu Aslan Oktay'ın ikinci yaşını memleketi Bursa'da Kahvebeyaz Restoran'da kutladı. Psikolog eşi Nurdan Büyükak'la birlikte Kahvebeyaz Restoran'da düzenledikleri renkli partide oğulları Aslan Oktay'ın ikinci yaş sevincini yaşayan ünlü çifte anne babaları ile yakınları da eşlik etti



PAMELA'DAN YAZ SERİNLİĞİ



Pamela’nın 2023 Mayısında yayınladığı ‘Söz’ ün devamı sözü ve müziği Cem Adrian’a ait yepyeni bir şarkıyla geliyor. 2008 yılında ‘Anladım’ şarkısında düet yapan Pamela ve Cem Adrian bu defa farklı bir birliktelik gerçekleştiriyor. Sözü ve müziği Cem Adrian’a ait olan ‘Kalbinin Kırıkları’ şarkısını Pamela, kendine has tarzıyla seslendiriyor. Sözleriyle duygu yüklü, müziğiyle enerji dolu bu global dance ve dance pop kabul edilen şarkının düzenlemesini Ufuk Kevser üstlendi.



SEFAM OLSUN



Hem geçtiğimiz yıl yayımladığı albümü "Deli İşi"ndeki "Allem Kallem" ve "Dalgana Bak" şarkılarının başarılarıyla hem de yıllar önce yayınladığı "Aşkistan", "Kalbimin Fendi", "Ya Habibi" ve Erol Evgin ile düet yaptığı "Tüm Bir Yaşam" şarkılarının önce sosyal medyada sonra da dijital müzik platformlarında tekrar trend olmasıyla çok güçlü bir geri dönüş yapan Atiye, şimdi de .ok özel bir proje olan 'Selami Şahin Şarkıları 1' albümünde yer aldığı Sefam Olsun şarkısını yayınlıyor.



KADIN OYNATMAYA KORKTUM



Almanya'da yaşayan Yakub Aslaner, Ağdaş müzik etiketiyle ”Abdalsın Çingensin” isimli teklisini müzik severlere sundu. Modern bir saund anlayışıyla Ankara havalarını daha geniş kitlelere sevdirmek için yola çıkan Aslaner, Klip çalışması stüdyo star records adına Arnavut yönetmen Ymer Smajli tarafından Almanya’da çekildi. Başarılı yorumcu “Klip çalışmamda kadın oynatmaya korktum, huzurlu ve saygı dolu bir özel hayatım var, her klip sonrası çıkan aşk dedikoduları beni korkuttu medyada olmasa bile yakın çevre alışmış var bir şey diyor. Huzurum kaçmasın diye bayan oyuncu kullanmadım” dedi.

GÖKSEL YENİDEN HARBİYE'DE

Son yıllarda kısa aralıklarla yayımladığı şarkılarla büyük başarılara imza atan Göksel, bu yıl ikinci kere 7 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava sahnesinde sevenleriyle buluşuyor. Göksel, bir yandan da hız kesmeden Türkiye'nin birçok yerinde konserler vermeye devam ediyor. Yıllar içinde kendisine kurduğu dev dinleyici kitlesinden tam not aldığı, en taze ve yeni teklisi Burda Kalayım ile dijital müzik mağazalarında yayımlandığı andan itibaren listelerin tepesine yerleşti.



BANA MÜSADE



Müziğe küçük yaşlarda ilgi duymaya başlayan, güzelliğiyle ve sesiyle kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Seren Sındık, müzikal kariyerinde profesyonel bir adım daha atarak yeni şarkısı ''Bana Müsade''yi yayınladı. ''Seren Sındık'ın yeni şarkısı ''Bana Müsade'' Kerey Production etiketiyle tüm müzik platformlarında ve klibi NetD kanalında yayında!

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LATİN TÜRKİYE RÜZGARI



Gökhan Keser, 2023 itibariyle yeni müzikal tarzı ile bu yıl için toplam 6 single proje ve versiyonlar üzerine prodüktör 'Volga Tamöz' ve '22' ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Sanatçı bu birliktelikteki ilk projesi 'Aynen Aynen’ ile 7 Temmuz'da dinleyici ile buluşuyor.



GÖNLÜNÜ TÜRK İŞ ADAMINA KAPTIRDI



Dünyaca ünlü futbolcu Andriy Shevchenko’nun model kızı Svetlana Shevchenko, gönlünü Türk iş insanı Serdar Sarıca’ya kaptırdı. Habercaddesi.com’un haberine göre geçtiğimiz günlerde Bodrum’a gelen Dünyaca ünlü futbolcunun model kızı Svetlana, Türk iş insanı sevgilisiyle objektiflere yakalandı.

Gözlerden uzak, iş insanı sevgilisi Serdar Sarıca ile yatta zaman geçiren güzel model, sevgilisini biran olsun yalnız bırakmadı.





BODRUM'U SALLIYOR



Hazırladığı repertuvarla kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz geceler yaşatan Banu Karaca, 6 oktavlık sesiyle sergilediği performansla Bodrum'a adeta sesiyle imzasını atıyor. Güçlü sesi ile Bodrum da çıktığı her sahneyi sevenleriyle dolduran Banu Karaca, yaz boyunca Bodrum’ da olacak.

MUTLU BİR YAZ GEÇİRMEK İÇİN 12 ÖNERİ



Ekranların sevilen ismi Uzman Psikolog ve Yazar Yelda Başaran Artemis yayınlarından çıkan Zayıflama psikolojisi üzerine yazdığı ‘’Oturduğunuz yerde zayıflamak ister misiniz? Kitabının bir bölümü olan Mutlu bir yaz için verdiği 12 öneriyi okuyucularıyla paylaşmak Hürriyet Kelebek magazinde ki Yelda Başaranla iyi yaşam sanatı okuyucularıyla paylaşmak için Ayçicek tarlasında Durukan Alemdağ’ın objektifinin karşısına geçti.



YOL ARKADAŞIM



Pop müzik alanındaki çalışmaları ile müzik sektörüne merhaba demeye hazırlanan Merve Günay, uzun yolculuğuna Sezen Aksu şarkısı ile başladı. Sezen Aksu'nun unutulmaz şarkısı Yol Arkadaşım'ı kendine has tarzı ile yorumlayan Merve Günay, piyano ile buluşturduğu vokalini müzikseverlerin beğenisine sundu.

DEFİLEDE TEHLİKELİ BAŞMANKEN



Ecem Aka organizasyonuyla Erkan Kara ve Ceren Öztekin’in işletmeciliğini yaptığı Bodrum Yalıkavak mevkiinde Yalinn Hotel de yapılan defileye Rozzin abiye giyim kreasyonuyla damga vurdu.Defilede baş manken olarak yer alan Nazlı Gürün, zarafetiyle izleyenleri büyüledi. 6 senedir kickboks sporuyla uğraşan Gürün, ‘ “Podyumda zarif Nazlı var o başka spor salonu ve ringte başka biri oluyorum. Bir modacının kıyafetini giyince başka bir ruh, boks eldiveniyle başka bir ruh, ortama, yaptığım işlere göre ruh değiştiriyorum ve bu yönümde beni başarı yolculuğuna çıkarıyor” dedi.