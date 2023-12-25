Fenerbahçe’nin ev sahipliği yaptığı derbide kazanan fauller oldu...

Eminim tüm futbolseverler bol gollü bir derbi bekledi ama sonuç beraberlikle noktalandı. Her iki takımda istenilen performansı veremedi. Maç boyunca sarı-lacivertli ekibin hiç isabetli şutu olmazken, sarı-kırmızılı ekibin sadece tek isabetli şutu vardı. Galatasaray topla oynamada daha hakim gözükse de istenileni veremedi. 3 sarı kart Fenerbahçe alırken 4 sarı kart Galatasaray aldı. Maçta gol yerine maalesef bunları konuşuyoruz. Faullerden dolayı maçın duraklaması belki her iki takımında hızını kesti. Ne olursa olsun şampiyonluk yarışında olan takımların formsuz mücadelesi eminim stadyum ve ekran başındaki seyircileri memnun etmedi. Bugünkü skorla liderlik yarışında Fenerbahçe averajla haftayı lider kapattı Galatasaray ise ikincilikte kalırken gözler cuma akşamı Suudi Arabistan’da oynanacak Türkiye Süper Kupa finaline çevrildi. Umarız futbol seyri yüksek ve gollü mücadele izleriz. O zaman rotayı kupa gecesine çevirelim.