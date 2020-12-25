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Gün batımını izlemek hiç bu kadar keyifli olmamıştı. Dağ sırasının ardına yaslanan güneş, sizi veda busesiyle selamlarken dalgalar adeta raks eder ruhunuza yankıladığı eşsiz seromoni eşliğinde. Çok sayıda gölü bünyesinde barındıran Göller Bölgesi’nin en nazlı, en nadide güzelidir O. Ona yeni doğmuş bir bebek gibi özen göstermez sarıp kucaklamazsanız daralır, küçülür, kendi dünyasına çekiliverir. Bu nazlı güzelin çağrısına kulak verip onu ziyaret etmeyi ister misiniz ?





BURDUR GÖLÜ AKDENİZ BÖLGEMİZDE BURDUR İLİ’NDE

Sevgili dostlar, güzelliğiyle göz dolduran Burdur Gölü, Akdeniz Bölgesi’nde Burdur ilimiz sınırları içerisinde yer almaktadır. Gerek Ankara – Antalya karayolundan, gerekse İzmir – Denizli – Dinar – Antalya karayolundan Burdur Gölü’ne rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

ÜLKEMİZİN EN BÜYÜK 7. GÖLÜ

Burdur Gölü, 153 km2’lik kapladığı alan ile ülkemizin doğal göller içerisinde en büyük altıncı gölüdür. Burdur Gölü’nün uzunluğu 34 km. ve en genişliği ise 9 km’dir. Burdur Gölü, binde 24 gibi yüksek bir tuz oranıyla denizden 2 kat daha fazla oranda tuz oranına sahip bulunmaktadır.

BURDUR GÖLÜ TEKTONİK OLUŞUMLU

Burdur Gölü, yurdumuzun tektonik oluşumlu göllerinden biri. Oluk şeklindeki bir çukurun akarsuların taşıdığı sularla dolması sonucu oluşan Burdur Gölü’nün ortalama derinliği 50 metreyken, en derin noktası ise yaklaşık 150 metre. Gölün batı kısmında derin bir fay kırığı olduğu için göl burada aniden derinleşmekte ve daralmaktadır.

BURDUR GÖLÜ ÖNEMLİ BİR ŞİFA MERKEZİ

Burdur Gölü, asırlardır önemli bir şifa merkezi olarak bilinmektedir. Yüksek oranda tuz ihtiva eden göl suyunun adeta yoğurduğu balçık toprak tabakası yüzyıllardır bir kür malzemesi olarak kullanılmış. Osmanlı askerlerinin seferden döndükten sonra yaralarının tedavi edilmesi, yorgunluklarının geçmesi amacıyla göl kenarında konaklamaları sağlanmış.





KIŞLA VE ASKERİYE KÖYLERİ BU AMAÇLA KURULMUŞ

Ankara ve İstanbul istikametinden Burdur il merkezine gelirken hemen göl kenarında kurulmuş olan Askeriye ve Kışla köylerinin isimleri dikkat çekiyor. İşte bu köyler, isimlerini Osmanlı döneminde gölün şifalı suyu ve çamurundan istifade etmek amacıyla bu bölgede konaklayan Osmanlı ordusundan almış sevgili dostlar.

SAĞLIK TURİZMİNE UYGUN

Burdur gölünün suyu ve toprak yapısı günümüzde de sağlık turizmi için son derece uygun fakat yeterli çalışmaların yapılmadığı önemli alt yapı ve tesisleşme eksikliklerinin olması dikkat çekiyor. Bu yönde çalışmaların yapılması durumunda, Burdur Gölü’nün ülkemizin önemli sağlık turizmi merkezlerinden biri olması kuvvetle namzet.

DİŞLİ SAZANCIK SADECE BURDUR GÖLÜ’NDE

Aphanius sureyanus ismiyle bilinen Burdur dişli sazancığının dünyada sadece Burdur Gölü’nde yaşadığı belirtiliyor.

BURDUR GÖLÜ DİKKUYRUK ÖRDEĞİNİN KIŞLAMA ALANI

Burdur Gölü; 150’ye yakın kuş türü ve 300.000’e yakın su kuşuna ev sahipliği yapmaktadır. Özellikle dünyada nesli yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan dikkuyruk ördeğinin popülasyonunun önemli bir kısmı, kış mevsimini Burdur Gölü’nde geçirmektedir.

GÖL KURAKLIK TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA

Burdur Gölü’nde özellikle son yıllarda bölgede görülen yoğun kuraklık ve baraj yatırımlarıyla göle su taşıyan kaynakların rezervinin azalmasıyla önemli miktarda çekilme gerçekleşmiş. Bu bağlamda Burdur Gölü, son 35 yılda suyunun yaklaşık üçte birini kaybederken, gölde konaklayan kuş türü sayısı 25’lere kadar gerilemiş. Bu nedenle ülkemizin önemli su rezervlerinden biri olan ve nesli tükenmekte olan birçok canlıya ev sahipliği yapan Burdur Gölü’nü tamamıyla kurumaktan kurtarabilmek için çeşitli organizasyonlar ve farkındalık çalışmaları sürdürülmektedir.





GÖLDE MUTLAKA TEKNE TURU YAPIN

Göl tekne turları için son derece uygun. Burdur Gölü’nün muhteşem güzelliğinin keyfini sürmek için yapabileceğiniz en iyi aktivitelerden biri tekne turu. Fotoğraf makinenizi, sevdiklerinizi, güneş gözlüğünüzü alın ve tertemiz havanın, muhteşem göl manzarasının keyfini çıkarın.

LİSİNİA YABAN HAYATI MERKEZİNDE KUŞLARI İZLEYİN

Burdur Gölü’nün hemen yanı başında Lisinia Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi ve Kuş Gözlem Evi bulunuyor. Yaralı ve yavru kuşların bakımının yapıldığı merkezde, kuş gözlem evi ve rekreasyon alanları da bulunmaktadır. Çayınızı, kahvenizi enfes göl manzarası eşliğinde yudumlarken gölün değerli konuklarını izlemeyi unutmayın.

GÖLDE YELKEN SPORLARI DA YAPILMAKTA

Çeşitli zaman dilimlerinde Burdur Gölü’nde yelken sporu organizasyonları da yapılmaktadır. Yelken sporuna ilginiz varsa bu tür organizasyonlara katılabilir en azından fotoğraf makinenizi yanınıza alarak masmavi göl sularının beyaz yelkenlilerle oluşturduğu muhteşem armoninin tadını sevdiklerinizle çıkarabilirsiniz.

NAZLI GÜZEL BURDUR GÖLÜ’NE YELKEN AÇIN

İnşallah bir başka güzellik rotasında buluşabilmek ümidiyle özgürlüğünüzü alın ve gün batımını büyük bir keyifle izleyebileceğiniz, tarih boyunca şifalı suyu ve toprağıyla dillere nam olmuş Göller Bölgesi’nin nazlı güzeli Burdur Gölü’ne yelken açın, hep seyahatte kalın…

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