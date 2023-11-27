4. dakikada Charisis'in pasında orta sahada topla buluşan Saiz, topu ceza sahası önüne kadar sürdü. Saiz'in sert vuruşunda top, kaleci Muhammet Taha Tepe'nin sağından ağlara gitti: 1-0
20. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ortasında Manaj'ın kafa vuruşu kaleci Muhammet Taha Tepe'den döndü. Dönen topu Manaj kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 2-0
26. dakikada Abdulkadir Parmak'ın pasıyla sağ kanattan ceza sahası içine giren Pepe'nin sert vuruşunu kaleci Ali Şaşal Vural, direğin dibinden son anda kornere çeldi.
39. dakikada Visca'nın pasında ceza sahası önünde topla buluşan Pepe, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1
45+1 dakikada Trezeguet'nin sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortaya Onuachu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2
Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 tamamlandı.
İkinci yarı
51. dakikada Emrah Başsan'ın sağ kanattan ceza sahası içine ortasında Manaj'ın kafa vuruşu kale direğinden döndü.
Sivasspor 67. dakikada tekrar öne geçti. Orta sahada topla buluşan Manaj, topu ceza sahası önüne kadar sürdü. Manaj'ın sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-2
Trabzonspor 76. dakikada beraberliği yakaladı. Enis Destan'ın sol kanattan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Trezeguet'in düzgün vuruşu kaleci Ali Şaşal Vural'ın sağından ağlara gitti. 3-3
88. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Trezeguet'in sert vuruşunu kaleci Ali Şaşal Vural kurtardı.
Karşılaşma 3-3 tamamlandı.Kaynak: AA