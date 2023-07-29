Dünya üzerinde şu an 35 milyonun üzerinde mülteci var ve bu göçmenlerin yarısına yakını 18 yaşın altında. Bu çarpıcı bilgi, Swimmer adlı filmde veriliyor. Çağları değiştiren, bir çok Avrupa devletinin yıkılıp, derebeyliklerin kurulmasına yol açan olaylardan Kavimler Göçü’nde (MS. 300) bile göç edenlerin sayısı 8 milyonda kalırken, bu rakam şimdilerde kat be kat fazla. Bu arada lafı gelmişken söyleyeyim, ülkelerinde profesyonel yüzücü olan iki Suriyeli genç kızın göç etme ve hayatta kalma mücadelesini anlatan Swimmer filmini mutlaka tavsiye ederim. Eskiler altın bilezik derlerdi. Biz hobi deyip geçiyoruz. Adını ne koyarsanız koyun ama mesleğiniz dışında bir yetenek edinin. Özellikle sanat ve spor alanında bir uzmanlığınız olması sizleri sınırların dışına taşıyor.

Tam bu konuyu araştırırken, bir haber ilişti gözüme. İstanbul yine göç almaya devam ediyor etmesine ama göç vermeye de başlamış. Ben de bunun üzerine Beyoğlu’nda hizmet veren kültür merkezlerinin çatkapı kapısını çaldım. Yüzyılı aşkın süredir hizmet veren Amerikan Kültür Merkezi yetkilileri, son dönemde İngilizce dersi almak isteyenlerin özellikle yurtdışına yerleşmek için kursa geldiklerini söylüyor. Hatta hangi ülkeye gideceklerse, mesela Almanya gibi, o zaman İngilizce’nin yanında Almanca dersi almak istediklerini açıkladı. Son dönemde artan fiyatlar dahi yabancı dil kursuna olan talebi azaltmamış, aksine arttırmış.

Beyoğlu herşeye rağmen, halen daha farklılıkları içinde barındırmaya devam ediyor. Bu zenginliklerden biri de, Türk - Alman Kitabevi. Kitabevinin yetkilisi Thomas Mühlbauer, 1950’lerden bu yana Türkiye’de bulunuyor. Almanya ile Türkiye arasında bir köprü görevini üstlenen ailenin ikinci nesil temsilcisi. Cağaloğlu Anadolu Lisesi, İstanbul Anadolu Lisesi, Alman Lisesi gibi okullara Almanca eğitim kitapların temininde çalışıyor. Herr Thomas ile gittiğimde Almanca konuşuyoruz. Ben de Cağaloğlu Anadolu Lisesi mezunuyum. Aslında Almancamı beğeniyor ama yine de bu röportajı Türkçe yapalım istedim. Çünkü Türkçesi benim diyen çoğu Türk’ten daha iyi herr Thomas’ın. Dövizdeki yükseliş, kitapların fiyatını haliyle yükseltmiş. Bu da talebin azalmasına yol açmış. Genelde eğitim amaçlı olduğu için Eylül ayında yeni eğitim sezonunun açılmasıyla birlikte talebin artacağını öngörse de, o da ülkemizde kitaba olan ilginin az olmasının farkında.

Beyoğlu’nda Meryem Ana Rum Kilisesi’nin yanında bu kez Fransızca kitap satan EFY Kitabevi karşılıyor sizleri. Kitabevinin ismi, sahibi Efyalanis Hanım’ın isminin kısaltması. Bir şubesi Fransız Konsolosluğu’nda, merkezi yine Beyoğlu’nda toplam üç şubeyle 17 yıldır hizmet veriyorlar. Yayınevinin yetkilisi Mehmet Bey, Fransa’dan ithal ettikleri kitapları, İstanbul’da Fransızca öğrenmek isteyenlerle buluşturduklarını söylüyor. Galatasaray Lisesi gibi Beyoğlu’nda Fransızca eğitim veren 8 lisenin öğrencileri en önemli müşterileri. Yaz aylarında Fransa’ya yaz okuluna giden öğrencilerden dolayı bu yaz satış olarak oldukça yoğun bir sezon geçirmişler.

Beyoğlu’nda yalnızca Rusça kitap satan çok şirin bir kitapçı daha var. Birbuçuk Oda Kitabevi adıyla bilinen mekan, Orhan Pamuk’un kitabından esinlenerek hazırlanan Masumiyet Müzesi’nden yukarı çıktığınızda karşılıyor sizleri. Genelde Rusça kitapların olduğu bu kitapevinde, Orhan Pamuk kitaplarının Rusçasını da bulmak mümkün. Temelleri henüz 1 yıl önce atılan bu kitapevinde çalışan Max bey, kısa sürede Rusça konuşan cumhuriyetlerden göç eden (Kazakistan, Özbekistan gibi) vatandaşların buluşma noktası olduklarını söylüyor. Yayınevinin sahibi Sania hanım’a son gittiğimde rastlayamadım. Ama kendisi ile geçen Paskalya kutlamaları sırasında tanışmıştım. Bize paskalya tatlısı ve yumurtası ikram etmişlerdi. Kitabevine Rusların yanı sıra, Ukraynalılar da geliyor. Sonuçta anlaşmazlıklar hep politika ve siyaset yüzünden… Yoksa dünya üzerinde hem de bu çağda milli kimliği dolayısıyla kim tartışır Allah aşkına…

Çok uzatmayalım, sözümüzü 500 yıllık İstanbullu Mario Levi’nin “İstanbul Bir Masaldı” adlı kitabından bir sözle bitirelim. “İstanbul, göçlerin izinde, kendini aramanın, yitirmenin masalı.” Önümüzdeki hafta, her yıl bir Anadolu kenti kadar göç alan İstanbul’da, İstanbulluluk bilinci oluşturmak adına 2000’li yılların başında, zamanın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Müfit Gürtuna tarafından düzenlenen ve benim de basın danışmanlığını üstlendiğim Kentim İstanbul projesi hakkında yazacağım. Haftaya görüşünceye değin, sağlıcakla kalın…