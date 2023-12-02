Haber: Damla Oya Erman

Grenada'da bulunan bu benzersiz park, adanın batı kıyısındaki deniz koruma alanında yer alıyor ve 31 yeni heykel eklenmesiyle görsel bir şölen sunuyor.

Grenada Uygulama ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen bu proje, Grenada'nın zengin kültürünü ve tarihini sergilemeyi amaçlıyor. Grenada'nın ünlü karnavalı Spicemas'a dayanan "Coral Carnival" isimli heykel serisi, bu yeni eklemeler arasında dikkat çekiyor. "Jab Jab" karakterini içeren bu heykeller, Grenadalılar için özgürlüğün simgesi olarak kabul edilen zincirlerle bağlı bir figürü sergiliyor.

Heykeller, yüksek kaliteli paslanmaz çelik ve pH nötral deniz çimentosu kullanılarak inşa edildi. Bu heykeller, yapay mercan resifleri gibi davranarak deniz yaşamını çekmek üzere tasarlandı. Jason deCaires Taylor'a göre, heykellerin kurulmasından kısa bir süre sonra deniz yaşamı bu sanat eserlerine ev sahipliği yapmaya başladı. Bir ahtapotun bir heykelin tabanına yerleştiği, bir yengeç ailesinin başka bir heykelin altına taşındığı ve bir vatozun başka bir heykelde bulunduğu gözlendi.

Bu heykellerin özel bir yanı da renklerine kavuşmuş olmaları. Normalde gri tonlarda olan heykeller, bu kez doğal pigmentler kullanılarak renklendirildi. Bu renklendirme, heykellerin zamanla nasıl değişeceği ve deniz yaşamının renklere olan duyarlılığını nasıl etkileyeceği konusunda merak uyandırıyor.

Heykellerin sergilenmesi önce Grenada'nın Prickly Bay Marina'da kara üzerinde gerçekleşti, bu da heykellerin normalde sadece su altında gösterildiği bir uygulama değildi. Su altı heykel parkı, bu yılın ekim ayının sonlarından bu yana ziyaretçilere açık. Dalgıçlar, şnorkel yapanlar ve cam tabanlı teknelerle ziyaret edilebilen heykeller, deniz altındaki derinliklere yerleştirildi ve deniz yaşamı için ilginç bir yaşam alanı oluşturdu.

Molinere Koyu Sualtı Heykel Parkı, başlangıçta 2004 yılındaki Ivan Kasırgası'ndan zarar gören deniz yaşamını yeniden canlandırmak ve adanın daha kalabalık su altı bölgelerine olan baskısını azaltmak amacıyla ortaya çıktı. Jason deCaires Taylor, heykellerinin deniz altındaki evrimini izlemekten büyük keyif aldığını ve projenin doğa üzerindeki etkileyici etkisini gözlemlemekten mutluluk duyduğunu belirtiyor.

Bu heykel parkı projesi, deniz yaşamını koruma ve okyanus koruma bilincini artırma amacını taşıyan deCaires Taylor'ın diğer projeleriyle birlikte öne çıkıyor. Şu anda Birleşik Krallık'ta çalışmalarına devam eden sanatçı, gelecekte Grenada'nın kardeş adası Carriacou'da daha küçük bir park projesi üzerinde çalışma olasılığını da değerlendiriyor.