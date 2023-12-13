Giresun

Giresun Limanı'nda konteyner taşımacılığına başlandı.

Yaklaşık 2 milyon dolarlık kedi maması, maden ve rafine yağ ürününün bulunduğu konteynerlerin yüklendiği gemi, Giresun'dan Tekirdağ Limanı'na gitmek üzere yola çıktı.

Vali Fatih Mehmet Serdengeçti, limanı ziyaret etti, konteyner taşımacılığına ilişkin bilgi aldı.

Serdengeçti, AA muhabirine, Giresun Limanı'nın son dönemde ithalat ve ihracatta yoğun trafiğin yaşandığı limanlardan biri olduğunu söyledi.

Bu trafiğin konteyner taşımacılığıyla daha da hızlanacağını belirten Serdengeçti, "Bu konteyner faaliyetinin hem ülkemiz hem bölge hem de Giresun ekonomimize önemli katkısı olacaktır. Bunu son derece önemsiyorum. İnşallah daha da gelişmesini temenni ediyorum. Hayırlı olsun." dedi.