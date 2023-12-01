Haber: Mert Osman Erman

Ulusal Muhafız üyeleri yetkilileri alarak başkentin güneyindeki kışlalara sığındılar.

Müzakerelerin başarısız olmasının ardından özel kuvvetler müdahale etti ve silahlı çatışmaya neden oldu.

Sakinliğin daha sonra sağlandığı bildirildi.

İki kişiyi serbest bırakmaya çalışan asker grubunun lideri şu anda ordu tarafından tutuluyor ve AFP haber ajansına göre "durum tamamen kontrol altında," diyor bir ordu sözcüsü.

Maliye Bakanı Souleiman Seidi ve Hazine Sekreteri António Monteiro, devlet fonlarından 10 milyon doların (£8 milyon) iddia edilen düzensiz çekilmesiyle ilgili soruşturmalar kapsamında gözaltına alınmıştı.

Onlara, 11 şirkete yapılan ödemeleri açıklığa kavuşturmak amacıyla Perşembe günü öğleden sonra yolsuzluk soruşturması tarafından sorgulandılar.

Ülkenin ana muhalefet partisinin lideri Pazartesi günü bir parlamento oturumunda, şirketlerin sahiplerinin ülkenin hükümet koalisyonunun liderlerine yakın olduğunu iddia etmişti.

Seidi ödemeleri yasal olarak savundu.

Sorgulamanın ardından Perşembe günü, Seidi ve Monteiro'nun soruşturmayı tehlikeye atmamak için gözaltına alındığı ve tutulduğu yerel medya tarafından bildirildi.

Ulusal Muhafız askerleri daha sonra akşam saatlerinde, Bandim pazarına yakın bir yerde bulunan polis hücrelerine "AK-47 silahları ve roketatarlar" ile saldırdı ve gözaltındaki yetkilileri çıkardı, özel mülkiyet sahibi O Democrata haber ajansı bildirdi.

Ulusal Muhafız, onları bilinmeyen bir yere götürdü.

Başkan Umaro Sissoco Embalo şu anda Birleşmiş Milletler'in Dubai'deki COP28 iklim konferansına katılmak üzere ülkeden ayrılmış durumda.

Cuma sabahı, Ecowas bölgesel Batı Afrika bloğu tarafından gönderilen bölgesel istikrar kuvvetlerinin sokaklarda devriye gezerken görüldüğü bildirildi, AFP haber ajansı aktardı.

Gine-Bissau, 1974'te Portekiz'den bağımsızlığını kazandığından beri bir dizi darbe ve darbe girişimi yaşamıştır.

Geçen yıl şubat ayında, devlet başkanı 5 saat boyunca yoğun silahlı saldırı altında kalarak bir darbe girişimini atlattığını söyledi - 11 kişinin öldüğü bir olayda.

Olayın resmi versiyonuna güvenmeyenler arasında, olayın gerçekte kimin tarafından düzenlendiği, kaç kişinin dahil olduğu ve kimin emir komutasında olduğu gibi sorular bulunmaktadır.