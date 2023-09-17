Gerede Belediyesince geleneksel olarak kutlanan panayırda bu yıl ilk defa kaz eti yeme yarışması organize edildi.

9 yarışmacı, Esentepe Aşçılık Lisesi öğretmenleri tarafından hazırlanan kaz etlerini en kısa sürede tüketmeye çalıştı.

Yarış sonunda yaklaşık 20 dakikada 1,2 kilogram kaz eti tüketen Ayhan Bayar birinci oldu. Yarışmayı Erdoğan Civan ikinci, Recep Çiçek ise üçüncü tamamladı.

Protokol üyeleri, daha sonra dereceye giren yarışmacılara altın ödüllerini takdim etti.

Etkinliğe, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve vatandaşlar katıldı.

İlki bu akşam sona erecek panayırın ikincisi 29 Eylül-1 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AA