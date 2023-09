Gerçeği bulmak için zihnin, sevginin, farkındalığın değişime ihtiyacı vardır. Eğer zihin gerçekdışı olgularla dolu olunca sevgi de yapay olur. O zaman hayat, gerçekdışı olur çünkü gerçek olamaz.

Bir insan gerçeği merak etmeye, gerçek ile ilgili sorular sormaya başlayınca beynin potansiyelleri harekete geçmeye başlar. Dünya Değişim Akademisi'nde "Gerçeği Keşfet" Değişim Programı sayesinde zeka uyanır, birey gerçek insanı olur.

Gerçek insanı ortaya çıktığında gerçek güneşi doğar ve tüm gerçekdışılık sona erer. Gerçekle ilgili sorular sorulmaya başlanır. Gerçeği keşfetmiş insan gerçek insanı olur. Gerçek insanı sessizlikte gerçeğin sesini duyar. Gerçek insanı, artık aramayan insandır çünkü o gerçeğe varmıştır.

"Gerçeği Keşfet" Değişim Programı”nın işleyişinden biraz bahsedelim. Bu program 8 çalışmadan oluşuyor. Her çalışma kırk beş dakika sürüyor. Her çalışmada gerçeğe nasıl ulaşılabileceği ile ilgili derin, kapsamlı teorik bilgilendirmeler ve pratik uygulamalar yapılıyor. Pratik uygulamalar ise nefes, vücut çalıştırma teknikleri ve gerginliği atma tekniklerini kapsıyor. Her çalışmanın uygulanışı dinamik olup, teknikler ardı sıra gelen duruşlardan oluşuyor.

Değişim Teknikleri Değişim Uzmanları rehberliğinde bilimsel, sistematik ve yöntemli şekilde uygulanıyor. Beden hareketleri nefeslerle birlikte dinamik uygulandığında duygu ve düşünceler yatışıyor. Geçmiş ve gelecekle ilgilenmiyorsunuz. Bu da anda ve şimdi kalmayı kolaylaştırıyor. Bedendeki uyuşukluk gidiyor. Böylece canlanıyorsunuz ve enerjiniz yükseliyor.

Gerçek, tam olarak ifade edilemez ama yaşanır. Gerçeği bilen hiçbir şey bilmediğini bilir, bilmeyen ise bildiğine inanır. Gerçek insanı, ne kadar çok bilirse, o kadar az bildiğini bilir.

Gerçeğe erişmek için tüm dünyevi koşullardan kurtulmak gerekir. Değişim ve tekamül teknikleri sayesinde insan, kendi olma özgürlüğüne kavuşur ve kendi olur. Kendisi olan insan, gerçeği sürekli takip eder ve özgürlüğüne kavuşur.