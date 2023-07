Aşık olmak kalbini açmak ve teslim olmak demektir. O yüzden gerçek aşkı yaşayanlar cesur insanlardır. Acı vermeyen aşka erişmek için bencillikten özgürleşmek gerekir.

Gerçek aşk sayesinde imkansız şeyler bile başarılır. Gerçek aşk acıyı dindirir. Fakat bencil aşk devreye girince zevk veren şeyler bile acı verici olur.

Dünya Değişim Akademisi'nde "Acı Yönetimi" Değişim Programı sayesinde acılar dinecek ve bencillikten özgürleştirici bir aşk yaşayacaksınız.

"Acı Yönetimi" Değişim Programı'nın işleyişinden biraz bahsedelim. Bu program 8 çalışmadan oluşuyor. Her çalışma kırk beş dakika sürüyor. Her çalışmada acıların nasıl zevke dönüşebileceği ile ilgili derin, kapsamlı teorik bilgilendirmeler ve pratik uygulamalar yapılıyor. Pratik uygulamalar ise nefes, vücut çalıştırma teknikleri ve gerginliği atma tekniklerini kapsıyor. Her çalışmanın uygulanışı dinamik olup, teknikler ardı sıra gelen duruşlardan oluşuyor.

Değişim Teknikleri Değişim Uzmanları rehberliğinde bilimsel, sistematik ve yöntemli şekilde uygulanıyor. Beden hareketleri nefeslerle birlikte dinamik uygulandığında duygu ve düşünceler yatışıyor. Geçmiş ve gelecekle ilgilenmiyorsunuz. Bu da anda ve şimdi kalmayı kolaylaştırıyor. Bedendeki uyuşukluk gidiyor. Böylece canlanıyorsunuz ve enerjiniz yükseliyor.

Tekamül ve değişim sayesinde daha zeki ve daha güçlü olacaksınız. Her acıdan ders alarak aynı hataları yapmayacaksınız. Acı sizi uyandıracak ve acı eğitici olacaktır. Değişim yolunda kalbiniz varoluşsal aşka açılacak ve korkusuzca sevebileceksiniz.

Gerçek aşk ile dolu insan bencillikten özgürdür. Gerçek aşk sayesinde acı verilen şeyler bile zevk verir çünkü aşk dönüştürücü bir araçtır.

Mutlu değişimler...