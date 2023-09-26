¨İnsаnı dil kıymetlendirir ve insаn onunlа sааdet bulur. Lüzumlu olan sözü düşünerek ve ihtiyatla söyle. İnsan sözünü dili ile söyler; sözü iyi olursa, yüzü parlar. ¨ Bu sözler Kutadgu Bilik’te sözün değerini anlatan cümlelerdir.

Evet, söz ağızdan bir kez çıkar ama bıraktığı tesir çok uzun sürer. Düşmanı dost eylediği gibi, dostunu da düşman eder bir söz. Bundan dolayı atalarımız bir söylerken bin kere düşünmeyi, ölçüp biçip de konuşmayı tavsiye etmişlerdir. Aklına eseni söyleyenler kadar, düşünerek yerinde ve zamanında konuşanların ibret dolu nice hikâyeleri kitaplarda mevcuttur. Efendim, hikâye bu ya,

¨Üç kişi giyotinle idama mahkûm olur. Bunlardan biri papaz, biri hâkim, biri de fizikçi... İdam sehpasına ilk papaz çıkarılır. Başını giyotinin altına yerleştirir ve sorarlar; ¨son sözün nedir?¨ Der ki:

¨Ben Allah’a inanıyorum, O beni kurtaracaktır. Allah... Allah... Allah...¨

Giyotini indirdiklerinde boynuna birkaç santim kala giyotin durur. Halk şaşırır ve hep bir ağızdan bağırır:

¨Onu serbest bırakın; Allah sözünü söylemiş ve onu korumuştur.¨

Böylece papaz idam edilmekten kurtulur...

Sıra hâkime gelir, ona da sorarlar; ¨demek istediğin en son söz nedir?¨ Der ki:

¨Ben papaz gibi Allah’a inanmıyorum. Ama adalete güveniyorum. Adalet... Adalet... Adalet...¨

Giyotini indirirler, giyotin hâkimin de boynuna birkaç santim kala durur... Bunun üzerine insanlar tekrar şaşırır ve bağırırlar:

¨Adalet sözünü söyledi, onu serbest bırakın.¨ Böylece hâkim de boynunun kesilmesinden kurtulur... Sıra fizikçiye gelir. Ona da; ¨son sözünü söyle derler.¨ Der ki:

¨Ben ne Allah’a inanan bir papazım ne de adalete güvenen bir hâkim. Bildiğim tek şey şudur; giyotinin ipinde bir düğüm var ve o düğüm giyotinin tam inmesine engel oluyor.¨

Görevliler giyotini kontrol edince gerçekten de bir düğüm olduğunu görürler. Düğümü açıp tekrar bırakırlar, böylece fizikçinin başı bedeninden kopar..

Toplumdaki “düğümler” ve sorunlara işaret edip gerçekleri söylemenin acı sonuçları olabilir!.. Yani; ¨insаnı dil kıymetten düşürür ve insаnın dili yüzünden bаşı gider. ¨

***

Bir zamanlar Çin’de yoksul bir adam o denli aç ve bitkin düşmüştü ki kendini tutamayıp bir armut çaldı. Adamı yakaladılar ve imparatorun karşısına cezalandırılmak üzere çıkardılar. Hırsız, imparatora şöyle dedi:

“Değerli efendim, çok açtım dayanamadım çaldım. Beni affetmeniz için yalvarıyorum. Eğer beni af ederseniz, size paha biçilmez bir armağanım olacak.” İmparator dudak büktü:

”Senin gibi birinde paha biçilmez ne olabilir ki?” Hırsız, avucunun içindeki armut çekirdeğini uzattı:

”Bu çekirdeği ekerseniz, bir gün içerisinde altın meyveler veren bir ağacın yeşereceğini göreceksiniz.” İmparator bir kahkaha atarak:

“Ek o zaman, altın meyveleri görünce affederim seni.” Yoksul adam:

“Haşmetlim bu tohumu ben ekemem, çünkü ben bir hırsızım. Bu sihirli tohumu ancak ömründe hiç çalmamış, başkalarına haksızlık yapmamış, yalan söylememiş biri ekebilir. Tohum o zaman gücünü gösterir, aksi takdirde onu ekeni zehirler tarif edilmez acılarla öldürür. Sultanım, bu tohumu ancak siz ekebilirsiniz.”

İmparator irkildi, suratını astı bir süre düşündü sonra da hırçın bir sesle:

”Ben imparatorum, bahçıvan değil, o tohumu başbakana ver eksin de altın meyveleri görelim,” dedi. Yoksul adam tohumu Başbakan’a uzatınca başbakan telaş içerisinde İmparatora dönüp itiraz etti:

“Ben ekim biçim işlerinde çok beceriksizim efendim. Sihirli tohumu yanlış eker ziyan ederim bence bu tohumu hazinedar başı eksin.”

Hazinedar başı hemen bahane buldu ve bu görevi bir başkasına devretti. Bir bir orada bulunan herkes sudan sebeplerle tohumu ekme görevinden kaçındılar. Sonra İmparator doğan sessizliğin içerisinde bir süre düşündü, başı önünde duran başbakana, hazinedara ve bütün görevlilere dik dik baktı ve:

“Hadi bakalım bu hırsız bahçıvana tohumunun nasıl altın meyve verdiğini hep birlikte gösterip sevindirelim” dedi, cebinden bir altın çıkardı yoksul adama tutması için attı. Oradakilerin tümü ceplerinden sessiz sedasız birer altın çıkarıp adama verdikten sonra, imparator gülerek adama seslendi:

- Bas git buradan be adam, bu verdiğin ders hepimize yeter!¨

Yusuf Has Hacip der ki; ¨bak, doğan ölür; ondan, eser olarak, söz kalır; sözünü iyi söyle! ölümsüz olursun.¨

Yunus Emre ise söz söylemenin ne kadar önemli olduğunu şöyle belirtir:

Söz ola kese savaşı.

Söz ola kestire başı.

Söz ola ağulu aşı.

Bal ile yağ ede bir söz.

Kısacası: Gerçeği söylemeye cesareti olanlar, bedel ödemeyi göze almalıdır. Yani gerçeğin acı ve tatlı tecelli etmesi, sözün ustasına bağlıdır!