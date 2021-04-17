Zipline istasyonu kiraya verilecek

Doğa sporları merkezi, kamp alanı, Zip-Line istasyonu alanı kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Tunceli Valiliği tarafından, Merkez Suvat Köyü Anafatma Mevkiinde bulunan ve ilandaki tabloda yer alan Doğa Sporları Merkezi, Kamp Alanı, Zip-Line istasyonunu, iki adet bina ve bahçeli alanın 1 yıl süre ile kiralanma ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ihale edilecek.

İhaleye katılmak isteyen Gerçek ve Tüzel Kişiler'den aranan şartlar, istenilen belgeler ve diğer detaylara buradan ulaşabilirsiniz