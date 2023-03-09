Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.477,67
ALTIN
1.108,56
DOLAR
18,96
STERLİN
22,56
EURO
20,05
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim...
Yeditepe Üniversitesi 9 Araştırma Görevlisi alıyor
Yeditepe Üniversitesi 9 Araştırma...
Hakkari Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak
Hakkari Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Diyanet İşleri Başkanlığı 4/B Sözleşmeli 80 Personel alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 4/B...
Bartın Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Bartın Üniversitesi 4/B Sözleşmeli...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Zafer Partisi GİK üyesi Emir Kosif'in Kadınlar Günü Mesajı

Zafer Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Emir Kosif alışılmışın dışında bir mesaj ile Kadınlar Günü'nü kutladı.

09 Mart 2023 Perşembe 10:59
Zafer Partisi GİK üyesi Emir Kosif'in Kadınlar Günü Mesajı

Zafer Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Emir Kosif, Kadınlar Günü mesajında şu cümlelere yer verdi;

"Dünya kadınlar gününü kutluyor ya. Kutlama kardeşim, kutlama. Özgecanları öldürmeye devam ettiğin müddetçe, kutlama. Dolmuşta, otobüste, minibüste bir kadını rahatsız ettiğin müddetçe, kutlama. Gece sokakta yalnız yürüyen bir kadını takip ederek taciz ediyorsan, kutlama. Sadece kadın olduğu için bir çalışanı daha düşük bir maaşla çalıştırıyorsan, bugün karına çiçek alma. Karşına kravatla geldiği için iyi hal indirimi veriyorsan, sen de kutlama! Sadece bir kez dahi kadına el kaldırdıysan, bugünün adını ağzına alma. Bu arada, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun."

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Zafer PartisiEmir KosifKadınlar Günü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İçişleri Bakanı Soylu, Adıyaman'da açıklamalarda bulundu
İçişleri Bakanı Soylu, Adıyaman'da açıklamalarda bulundu
İklim değişikliği kırılgan sosyal gruplara ve zayıf ülkelere daha çok zarar veriyor
İklim değişikliği kırılgan sosyal gruplara ve zayıf ülkelere daha çok zarar veriyor
Depremler sonrası fahiş fiyat artışlarına göz açtırılmıyor
Depremler sonrası fahiş fiyat artışlarına göz açtırılmıyor
Kahramanmaraş'ta noterler konteynerlerde hizmet veriyor
Kahramanmaraş'ta noterler konteynerlerde hizmet veriyor
"İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" projelerinin kura çekimleri yeniden başladı
"İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" projelerinin kura çekimleri yeniden başladı
Berat Kandili'nde eller depremzedeler için semaya kalktı
Berat Kandili'nde eller depremzedeler için semaya kalktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm vatandaşlarıma eski ve riskli binalarını kentsel dönüşüme sokmaları çağrısında bulunuyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm vatandaşlarıma eski ve riskli binalarını kentsel dönüşüme sokmaları çağrısında bulunuyorum
"Cepheden Cumhuriyet'e Yüzyılımız" sergisi açıldı
"Cepheden Cumhuriyet'e Yüzyılımız" sergisi açıldı
Bakan Kurum: "Kahramanmaraş'ta 88 bin 500 konut ve 18 bin 874 köy konutu inşa edilecek"
Bakan Kurum: "Kahramanmaraş'ta 88 bin 500 konut ve 18 bin 874 köy konutu inşa edilecek"

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi