Zafer Partisi GİK üyesi Emir Kosif'in Kadınlar Günü Mesajı

Zafer Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Emir Kosif, Kadınlar Günü mesajında şu cümlelere yer verdi;

"Dünya kadınlar gününü kutluyor ya. Kutlama kardeşim, kutlama. Özgecanları öldürmeye devam ettiğin müddetçe, kutlama. Dolmuşta, otobüste, minibüste bir kadını rahatsız ettiğin müddetçe, kutlama. Gece sokakta yalnız yürüyen bir kadını takip ederek taciz ediyorsan, kutlama. Sadece kadın olduğu için bir çalışanı daha düşük bir maaşla çalıştırıyorsan, bugün karına çiçek alma. Karşına kravatla geldiği için iyi hal indirimi veriyorsan, sen de kutlama! Sadece bir kez dahi kadına el kaldırdıysan, bugünün adını ağzına alma. Bu arada, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun."