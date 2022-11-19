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Yusufeli Barajı, 22 Kasım'da açılacak

TARIM ve Orman Bakanlığı’ndan, Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerine inşa edilen Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5’inci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nın, 22 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacağı duyuruldu.

19 Kasım 2022 Cumartesi 13:14
Yusufeli Barajı, 22 Kasım'da açılacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ülke ekonomisine katkısı ve sağlayacağı faydaların yanı sıra devasa gövdesi ve yüksekliğiyle birçok rekorun sahibi olacak Yusufeli Barajı, 22 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin katılımıyla hizmete açılacak. Yapımına 2012 yılında başlanan baraj, 275 metre yüksekliğiyle Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise 5’inci en yüksek barajı oldu. Barajın gövdesi, düşey ve yatay düzlemde kavisli şekilde tasarlandı. Bu çift eğrilikli tasarım sayesinde, barajın arkasındaki milyonlarca metreküplük suyun basıncı yamaçlara aktarılıyor ve gövdenin mukavemeti artırılıyor. Bu tasarım aynı zamanda devasa gövdeye zarif bir görünüm kazandırıyor. Dev gövdenin arkasında depolanan suyun potansiyel enerjisi, yıllık ortalama 1 milyar 888 milyon kilovatsaatlik elektrik enerjisine dönüştürülecek. Yusufeli Barajı, 558 megavat kurulu gücüyle ülke ekonomisine yıllık 5 milyar TL katkı sağlayacak.

Yusufeli Barajı, mansabında bulunan (nehir akış yönüne göre kendisinden sonra gelen) barajların hidroelektrik enerji üretimini de artıracak. Böylelikle, HES vasıtasıyla Antalya'nın bir yılda harcadığı elektrik miktarı kadar elektrik üretimi yapılabilecek. Yusufeli Barajı, 2 milyar 130 milyon metreküp su depolama hacmine sahip olacak. Yusufeli Barajı mansabındaki Artvin, Deriner, Borçka ve Muratlı barajlarına regüle edilmiş su bırakacağı için bu barajların enerji üretim miktarlarına da önemli oranda bir katkı sağlayacak.

6 BİNE YAKIN AĞAÇ TAŞINDI

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından, baraj inşası nedeniyle su altında kalacak alanlardan 5 bin 844 zeytin, dut, ceviz ve nar gibi boylu meyve ağacı, transplantasyon (Ağaç nakli) metoduyla ağaç söküm makinesiyle bulunduğu yerden alınarak, Yusufeli ilçesinin kurulduğu yeni yerleşim yerindeki 300 dönümlük alana taşındı. Ayrıca, bölgeye 76 bin 788 ağaç ve fidan dikildi. Erozyona karşı da 480 dönüm alanda yürütülen taş kordon teras, galvanizli kafes tel teras ve örme çit teras çalışmaları bu yıl içinde tamamlanacak. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yusufeli BarajıArtvinAçılış
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