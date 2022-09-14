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Yunanistan'ın ölüme terk ettiği kaçak göçmenlerden 73'ü kurtarıldı, 6'sı öldü, 5'i aranıyor

İÇİŞLERİ Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Muğla açıklarında Yunanistan unsurları tarafından ölüme terk edilen 73 düzensiz göçmenin kurtarıldığı, 2'si bebek, 3'ü çocuk, 1'i kadın toplam 6 düzensiz göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi. Kayıp olduğu belirtilen 5 kaçak göçmeni arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

14 Eylül 2022 Çarşamba 09:37
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği kaçak göçmenlerden 73'ü kurtarıldı, 6'sı öldü, 5'i aranıyor

Sahil Güvenlik Komutanlığı bugün saat 00.10’da Kızılburun açıklarında can salları içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye giden iki Sahil Güvenlik botu, 3 can salı içerisindeki 66 kaçak göçmeni kurtardı. Göçmenlerden edinilen bilgiye göre toplam 4 can salı olduğu ve Yunanistan unsurları tarafından itildikleri belirtilince, Sahil Güvenlik ekipleri denizde arama kurtarma çalışması başlattı. Yapılan çalışma sonrası yarı batık durumda olan ve can salına tutunan 7 kaçak göçmen daha kurtarıldı. Can salı yakınında ise 2 bebek, 3 çocuk ve 1 yetişkin kadının cansız bedenine ulaşıldı. 

KAYIP 2 BEBEK VE 3 YETİŞKİN İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Yarı batık durumda bulunan can salından kurtarılan kaçak göçmenlerin, can salında toplam 18 kişi olduklarını belirtmeleri üzerine kayıp olduğu değerlendirilen 2 bebek ile 3 yetişkin erkek göçmenin aranması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, 1 Sahil Güvenlik Helikopteri ve 2 Sahil Güvenlik Botu arama çalışmalarına destek verdi.

Kurtarılan göçmenler ifadelerinde İtalya’ya gitmek üzere 10 Eylül 2022 tarihinde 15 metre boyunda ahşap bir tekne ile Lübnan'ın Tripoli limanından yola çıktıkları, 12 Eylül 2022 tarihinde Rodos açıklarında yakıtlarının bitmesi üzerine Yunan güvenlik güçlerinden yardım talep ettikleri, bölgeye gelen Yunanistan Sahil Güvenlik botuna bindirilerek, değerli eşyaları alındıktan sonra Türk karasularına yakın bir noktada toplam 4 can salına bindirildiklerini belirttiler. Dalgalarla birbirlerinden uzaklaşan can sallarından birinin alabora olduğu anlaşıldı. Kayıp göçmenlerin bulunması için çalışmalar sürdürülüyor. 

GÖÇMEN FACİASI İLE İLGİLİ SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Ege'deki göçmen faciası ile ilgili Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "13 Eylül 2022 tarihinde saat 00.10'da, Marmaris Kızılburun açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine olay mahalline derhal 2 Sahil Güvenlik botu görevlendirilmiş ve tespit edilen 3 can salı içerisinden toplam 66 düzensiz göçmen kurtarılmıştır. Düzensiz göçmenlerden edinilen ilk bilgiler doğrultusunda toplam 4 can salı içerisinde Yunanistan unsurları tarafından Türk Karasularına geri itildiklerinin öğrenilmesi üzerine olay mahalline derhal 1 Sahil Güvenlik helikopteri, 1 Sahil Güvenlik uçağı ve ilave 1 Sahil Güvenlik botu daha sevk edilmiş, yapılan arama kurtarma çalışmaları neticesinde yarı batık durumda tespit edilen 1 adet can salına tutunan 7 düzensiz göçmen kurtarılmış ve can salı civarından 2'si bebek, 3'ü çocuk, 1'i kadın toplam 6 düzensiz göçmenin cansız bedeni deniz yüzeyinden alınmıştır" denildi. 

'2'Sİ BEBEK, 3'Ü ERKEK TOPLAM 5 GÖÇMENİN ARANMASINA DEVAM EDİLMEKTE'

Yapılan açıklamanın devamında ise kayıp olduğu değerlendirilen 5 göçmeni arama çalışmalarına devam edildiği belirtilerek, "Yarı batık durumda bulunan can salından kurtarılan düzensiz göçmenlerin, can salında toplam 18 kişi olduklarını beyan etmeleri üzerine kayıp olduğu değerlendirilen 2'si bebek, 3'ü erkek toplam 5 düzensiz göçmenin aranmasına 1 Sahil Güvenlik helikopteri ve 2 Sahil Güvenlik botu ile devam edilmektedir. Düzensiz göçmenler ile yapılan ayrıntılı mülakatta, göçmenlerin  İtalya'ya gitmek üzere 10 Eylül'de 15 metre boyunda ahşap bir tekne ile Tripoli/Lübnan'dan yola çıktıkları, 12 Eylül'de Rodos açıklarında yakıtlarının bitmesi üzerine Yunan Güvenlik Güçlerinden yardım talep ettikleri, bölgeye gelen Yunanistan Sahil Güvenlik botuna bindirilerek değerli eşyaları alındıktan sonra Türk karasularına yakın bir noktada  toplam 4 adet can salına bindirildikleri ve sürüklenmeye terk edildikleri bilgisi alınmıştır" ifadeleri kaydedildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
YunanistanKaçakGöçmenKaçak GöçmenMuğlaDenizSahil GüvenlikIçişleri Bakanlığı
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