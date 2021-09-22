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Yunan Yayılmacılığı ve MAVi VATAN

Prof. Dr. Ata Atun’un açıklamaları için tıklayınız...

22 Eylül 2021 Çarşamba 17:04
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Yunan Yayılmacılığı ve MAVi VATAN

ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

KKTC 3. Cumhurbaşkanı Politik Danışmanı Prof. Dr. Ata Atun, CHP'li Ünal Çeviköz'ün ‘Mavi Vatan’ konusundaki açıklamalarını eleştirerek, “CHP'li Ünal Çeviköz'ün “MAVİ VATAN” ile ilgili açıklaması büyük bir talihsizliktir” dedi.

Prof. Dr. Ata Atun, “CHP’li Ünal Çeviköz'ün “MAVİ VATAN” ile ilgili açıklaması büyük bir talihsizliktir. Sayın Çeviköz’ün 1ci (1958), 2ci (1960) ve 3cü (1982) Deniz Hukuku Konferansları kararlarını ve özellikle Münhasır Ekonomik Bölge ve Kıta Sahanlığı kavramlarını okuması gerekmektedir” dedi. 

Atun, “Prof. Mazis ve Dr. Sgouros tarafından hazırlanan Helen (Münhasır Ekonomik Bölge) haritası kimin yayılmacı olduğunu çok iyi bir şekilde gözler önüne sermektedir. Kendini Türk hisseden her kişi MAVİ VATAN kavramını benimsemeli ve sonuna kadar savunmalıdır.” diye konuştu. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Yunan YayılmacılığıMavi VatanProf. Dr. Ata AtunCHPli Ünal Çeviköz
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