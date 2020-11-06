Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1185
ALTIN
529.289
DOLAR
8.4379
STERLİN
11.1238
EURO
9.9892
MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
MSB: 2 terörist etkisiz hale...
İçişleri Bakanlığı'ndan önemli açıklamalar
Son Dakika
İçişleri Bakanlığı'ndan önemli açıklamalar
3’ü Bylock kullanıcısı 4 şüpheli yakalandı
Son Dakika
3’ü Bylock kullanıcısı 4 şüpheli...
Georgia eyaletinde oylar eşit devam ediyor
Son Dakika
Georgia eyaletinde oylar eşit devam ediyor
Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
Son Dakika
Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
İş fırsatları için hemen tıkla!

Yüksek İnşaat Mühendisi o detaya dikkat çekti

İzmir'de Seferihisar merkez üssünde gerçekleşen 6.6 büyüklüğündeki depremde yeni binalar da hasar gördü. Yüksek İnşaat Mühendisi Mutlu Burak Paksoy, ''Alışveriş merkezi olan, duvar olmayıp tamamen camlardan oluşan binalarda da yumuşak kat etkisi dediğimiz bir etki var. Üzerindeki katlar duvarlardan dolayı ağır ama alt katlar yumuşak, dolayısıyla bu da binalara büyük hasarlar vermektedir” dedi.

06 Kasım 2020 Cuma 10:14
7 Okunma
Yüksek İnşaat Mühendisi o detaya dikkat çekti

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde çok sayıda bina yıkıldı ya da hasar gördü. 2-3 yıllık milyonluk plazaların duvarları, kirişleri ise patladı. İnşaat Mühendisleri Odası Hasar Tespit Komisyonu’nda çalışmalarını yürüten Yüksek İnşaat Mühendisi Mutlu Burak Paksoy, yeni binaların aldığı hasara yönelik açıklamalarda bulundu. Yeni yönetmeliğe göre, kolon ve tuğla duvarlar arasında özel bir detay uygulanması gerektiğini dile getiren Paksoy, “Bu uygulanmadığı için yeni binalarda tuğla duvarlarda büyük hasarlar oldu. Bunun yanı sıra altında alışveriş merkezi olan, duvar olmayıp tamamen camlardan oluşan binalarda da yumuşak kat etkisi dediğimiz bir etki var. Üzerindeki katlar duvarlardan dolayı ağır ama alt katlar yumuşak, dolayısıyla bu da binalara büyük hasarlar vermektedir” ifadelerini kullandı.

'BİNA BİTTİKTEN SONRA YAPILAN TADİLATLAR BİNANIN DENGESİNİ BOZABİLİR'

Yüksek katlı binaların zemin arttırıcı özelliği olduğunu özellikle Bornova ve çevresinde az katlı imar planları önerdiklerini söyleyen Yüksek İnşaat Mühendisi Mutlu Burak Paksoy, bina tamamlandıktan sonra yapılan tadilatların tehlikeli olabileceğini belirterek, “Hasarları iki çeşit olarak düşünüyoruz. Yapısal yani taşıyıcı sistem hasarları ki bunlar istenmeyenler, yapısal olmayan tuğla duvar gibi onarılabilecek hasarlar. Dolayısıyla depremlerde bina hiç çatlamayacak, hiç hasar almayacak diye düşünmemek lazım. Taşıyıcı olmayan elemanlar hasar alabilir. Depreme dayanıklı bina tasarımı için öncelikle zemin seçimi çok önemli. Buralara meslek odaları az katlı imar planları önermektedir. Yüksek katlı binalar depremde zemini arttırıcı etkisinden dolayı oldukça sallanmaktadır ve taşıyıcı olmayan duvarlar da hasar görmektedir. Bina bittikten sonra tadilatlar yapılarak binanın dengesi bozulabiliyor. Bu tip etkiler de yeni binaların hasar görmesine sebebiyet verebiliyor” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İnşaatDepremMühendis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Prof. Dr. Oruç, Kuzey Anadolu fay hattının güney kolu için uyardı 
Prof. Dr. Oruç, Kuzey Anadolu fay hattının güney kolu için uyardı 
Başkan değil, Pentagon ne diyor?
Başkan değil, Pentagon ne diyor?
KKTC’de de binalar deprem yönetmeliğine göre yapılmalı
KKTC’de de binalar deprem yönetmeliğine göre yapılmalı
Mucizenin adı: Ayda Bebek
Mucizenin adı: Ayda Bebek
'AYDA' MUCİZESİ!
'AYDA' MUCİZESİ!
Burs ve öğrenim kredisi başvuruları uzatıldı
Burs ve öğrenim kredisi başvuruları uzatıldı
ABD’nin S-400 Rahatsızlığı
ABD’nin S-400 Rahatsızlığı
Fişenk'den kınama 
Fişenk'den kınama 
Deprem dersleri
Deprem dersleri

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma