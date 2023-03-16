Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.121,57
ALTIN
1.172,20
DOLAR
19,00
STERLİN
22,98
EURO
20,18
Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Manisa Celal Bayar Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Manisa Celal Bayar Üniversitesi...
İstanbul Kent Üniversitesi Akademik Personel Alacak
İstanbul Kent Üniversitesi Akademik...
Güngören Belediyesi 88 konutu ve 8 dükkanı satışa sundu
Güngören Belediyesi 88 konutu...
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

YSK siyasi partilerin "seçim ittifakı" yapmalarına ilişkin usul ve esasları belirledi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim ittifakının seçimlere katılma yeterliliğini taşıyan siyasi partiler arasında yapılabileceğine karar verdi. 

16 Mart 2023 Perşembe 08:48
YSK siyasi partilerin "seçim ittifakı" yapmalarına ilişkin usul ve esasları belirledi

ANKARA (AA) - YSK'nın Resmi Gazete'de yayımlanan kararında, 14 Mayıs Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde seçimlere katılma yeterliliğine sahip siyasi partilerin seçim ittifakı yapmalarına ilişkin usul ve esaslar belirlendi. 
Buna göre, seçim ittifakı, YSK tarafından belirlenip ilan edilen seçimlere katılma yeterliliğini taşıyan siyasi partiler arasında yapılabilecek. 
İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partiler, genel başkanların imzalarını ihtiva eden ittifak protokolünü seçim takviminde belirlenen 24 Mart Cuma günü saat 17.00'ye kadar YSK'ye teslim edecek. Bu tarih ve saatten sonra ittifaka yeni bir siyasi parti dahil edilemeyecek. 
İttifak yapacak partiler, aday listelerinin teslim edilmesi için seçim takviminde ilan edilen süre gözetilerek 7 Nisan Cuma günü saat 17.00'ye kadar aynı usulle ittifak protokolünde değişiklik yapabilecek veya aynı süre içinde YSK'ye bildirimde bulunarak ittifaktan vazgeçebilecek. İttifaktan vazgeçen siyasi partiler aynı gün saat 18.00'e kadar YSK tarafından ittifak içerisindeki diğer siyasi partilere bildirilecek. 
Vazgeçme halinde, seçim ittifakı diğer partiler arasında devam edebilecek. İttifaktan vazgeçmenin bildirilmesini takip eden gün saat 17.00'ye kadar da ittifak protokolü değiştirilebilecek veya vazgeçebilecek. 
İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partiler, ittifak protokolünde oy pusulasında kullanılacak ittifak unvanını belirleyebilecek.  
Siyasi Partiler Kanunu'na göre kullanılamayacak unvanlar, ittifak adının belirlenmesinde de kullanılamayacak, ittifak unvanı dışında işaret, amblem ve logo belirlenemeyecek. 
Unvanı olmayan ittifakın birden fazla olması halinde ise bunlar YSK'ye başvuru sırasına göre numaralandırılacak. İttifak yapan siyasi partiler, kendi aday listelerini verecekler.  
İttifaktaki partiler, ittifak protokolünü kanunlara aykırı olmadan ve YSK tarafından belirtilen ilkeleri dikkate almak suretiyle hazırlayacak. 

AA

Anahtar Kelimeler:
YSKSeçimIttifakParti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi Ankara'da düzenlenecek
Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi Ankara'da düzenlenecek
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İSO'yu ziyaret etti
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İSO'yu ziyaret etti
Oktay: 10 bin lira destek ödemesi, 1 milyon 376 bin 947 depremzede ailemize yatırılmıştır
Oktay: 10 bin lira destek ödemesi, 1 milyon 376 bin 947 depremzede ailemize yatırılmıştır
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 üniversiteye rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 üniversiteye rektör atadı
Ankara'daki tıp fakülteleri temsilcileri Tıp Bayramı programında bir araya geldi
Ankara'daki tıp fakülteleri temsilcileri Tıp Bayramı programında bir araya geldi
Tekirdağ'da "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında kura çekimi devam etti
Tekirdağ'da "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında kura çekimi devam etti
Seçim takvimi Resmi Gazete'de
Seçim takvimi Resmi Gazete'de
YSK, seçim takviminin başlangıç tarihini 18 Mart olarak belirledi
YSK, seçim takviminin başlangıç tarihini 18 Mart olarak belirledi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi