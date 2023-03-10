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YSK Başkanı Yener: Son tarih 16 Mart

YSK Başkanı Yener, "Milletvekili aday adayı olmak isteyen kamu görevlilerinin istifasına ilişkin süreç bugün başlamış olup 16 Mart Perşembe saat 17.00'de sona erecektir." dedi.

10 Mart 2023 Cuma 16:42
YSK Başkanı Yener: Son tarih 16 Mart

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "Yüksek Seçim Kurulu, 14 Mayıs 2023 tarihini cumhurbaşkanı ve 28'inci dönem milletvekili seçimlerinin yapılma tarihi olarak belirlemiştir. Anayasa uyarınca cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde de seçim tarihi olarak 28 Mayıs 2023 belirlenmiştir." dedi.

Yener, YSK Başkanlığı önünde yaptığı açıklamada, "Bugün Cumhurbaşkanımızın seçimlerin yenilenmesi kararı üzerine Yüksek Seçim Kurulu yapmış olduğu toplantıda, 14 Mayıs 2023'ü cumhurbaşkanı ve 28'inci dönem milletvekili seçimlerinin yapılma tarihi olarak belirlemiştir." bilgisini verdi.

Yener, Anayasa uyarınca cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde ikinci tur seçimin 28 Mayıs 2023'te yapılacağını belirterek, "Türk milletine, Türk demokrasisine, siyasi partilerimize hayırlı olsun. Çalışmalara devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

YSK Başkanı Yener, "Milletvekili aday adayı olmak isteyen kamu görevlilerinin istifasına ilişkin süreç bugün başlamış olup 16 Mart Perşembe saat 17.00'de sona erecektir." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
YSKSeçimMilletvekiliAday
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