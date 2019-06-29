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Yolcu otobüsündeki kaçaklar için şoföre kişi başı 1415 lira ceza

Kahramanmaraş Şehirlerarası Otogarı'nda yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 7 kaçak yakalandı. Ankara'ya gitmek istedikleri belirlenen kaçakları taşıyan yolcu otobüsünün şoförüne kişi başı 1415 lira olmak üzere 9 bin 905 lira para cezası uygulandı.

Yolcu otobüsündeki kaçaklar için şoföre kişi başı 1415 lira ceza

Kahramanmaraş Şehirlerarası Otogarı'nda yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 7 kaçak yakalandı. Ankara'ya gitmek istedikleri belirlenen kaçakları taşıyan yolcu otobüsünün şoförüne kişi başı 1415 lira olmak üzere 9 bin 905 lira para cezası uygulandı.

29 Haziran 2019 Cumartesi 12:41
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Yolcu otobüsündeki kaçaklar için şoföre kişi başı 1415 lira ceza

KAHRAMANMARAŞ, (DHA)

Otogar polisleri, şüphe üzerine Gaziantep'ten gelen bir yolcu otobüsünden inen yolculardan bazılarının kimliklerini kontrol etti. Kontrollerde, Afganistan uyrkulu 7 kişinin, Türkiye'ye yasa dışı yollarla geldikleri ve Ankara'ya gitmek istediklerini belirlendi. Kaçaklar gözaltına alındı.

KİŞİ BAŞI 1415 LİRA CEZA

Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen kaçaklar, işlemlerinin ardından il Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Otobüs şoförü İsmail B.'ye de kaçakları taşıdığı için kişi başı 1415 lira olmak üzere toplam 9 bin 905 lira para cezası uygulandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KaçakKahramanmaraşşehirlerarasıOtogarAfganYolcuCezaşoför
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