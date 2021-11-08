YÖK Başkanlığı, Bursa'da üniversite ve sanayicileri bir araya getirdi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen toplantıya BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile BTSO üyeleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur yaptı. BTSO Başkanı İbrahim Burkay ise selamlama konuşmasında eğitime yaptıkları yatırımlara değindi. BTSO’nun bugüne kadar eğitime 600 milyon liralık yatırım yaptığını ifade eden Burkay, Bursa’ya, 15 Temmuz Şehitleri Prof. Dr. İlhan Varank Mesleki Eğitim ve Öğretim Külliyesi ile BTSO Eğitim Vadisi olmak üzere iki önemli mesleki eğitim kampüsü kazandırdıklarını söyledi.

'EĞİTİM İSTİHDAM İLİŞKİSİNİ GELİŞTİRMELİYİZ'

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ise konuşmasında, üniversite sanayi iş birliğine vurgu yaptı. İstihdamı arttırmaya yönelik üniversite öğrencilerinin sektörü tanımaları, iş hayatına uyum sağlamaları, mesleki tecrübe edinmeleri, gerçek hizmet ve üretim ortamlarında yetişmelerini temin etmek amacıyla geçen birkaç ay içerisinde ‘Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği’nin çıkartılmış olduğunu hatırlatan Özvar, “YÖK olarak eğitim, istihdam ilişkisini güçlendirmek için yeni perspektifler belirlemeye ve üniversite, sanayi iş birliklerini arttırmak için yeni modeller geliştirmeye, siz paydaşlarımızın desteğiyle önümüzdeki dönemde daha fazla gayret sarf edeceğimizi bilmenizi isterim" ifadelerini kullandı.

'AKADEMİSYENLERİN SÜRECE DAHİL EDİLMESİ ELZEM BİR KONUDUR'

Akademisyenlerin bulundukları bölgeler için birer entelektüel sermaye olduklarını söyleyen YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, “Bugün modern şehirlerin ekonomik sosyal ve kültürel anlamda gelişmesi, bu gelişmenin de sürdürülebilir olması kamu ve özel sektörle üniversitelerin eş güdüm dahilinde yakın ve samimi iş birliği sayesinde mümkün olabilmektedir. Üniversite sanayi iş birliği, üniversitelerdeki bilgi birikimi, yetişmiş insan gücü ve araştırma potansiyeliyle sanayinin deneyimi ve finansal gücünü birleştirerek gerçekleştirilen kurumsallaştırılmış ortak adı olarak ifade edilmektedir. Üniversiteler bir yandan yenilikçi teknolojinin gelişmesine öncülük ederken, diğer yandan da bilimsel birikimin oluşmasında etkin rol oynamaktadır. Yükseköğretim kurumlarının nitelikli akademisyenleri, bulundukları bölge ve ülke için büyük bir entelektüel sermaye oluşturmaktadır. Çalışmaları kimi zaman yeterince değerlendirilmeyen bu akademisyenlerin sanayinin teknolojik dinamosu olarak tasarım ve üretim süreçlerine dahil edilmesi fevkalade elzem bir konudur" ifadelerini kullandı.

'YÖK, OSB'DEKİ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR'

Geçen yıl YÖK tarafından 'geleceğin meslekleri' çalışması kapsamında Ankara’da üniversite ve iş dünyasının üst düzey temsilcilerinin katılımıyla bir günlük çalıştay düzenlediklerini ve birçok alanda ön lisans, lisans ve lisansüstü programlar açıldığını söyleyen Prof. Dr. Özvar, şunları kaydetti:

“Mesleki eğitime özellikle meslek yüksekokullarında veya uygulamalı alanlarda devam eden öğrencilerin mesleki niteliklerini geliştirmeleri için devlet yükseköğretim kurumları ve lisans düzeyinde fen ve mühendislik programlarıyla sınırlı olmak üzere, öğrenimlerinin son yılında bir yarıyılı özel sektör işletmeleri, teknoparklar, araştırma altyapıları, ar-ge merkezleri ya da sanayi kuruluşlarında uygulamalı eğitim olarak tamamlayanlara, bu süre içerisinde destek sağlanmakta. Ayrıca, sektörün ihtiyaçlarına binaen YÖK tarafından organize sanayi bölgelerinde meslek yüksekokulu açılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bu konuda Bursa Ticaret ve Sanayi Odası üzerine düşen sorumlulukları yerine getirdiği gibi bundan sonra da getirecektir diye umut ediyorum."