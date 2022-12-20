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YÖK 15 Uzman Yardımcısı alacak

20 Aralık 2022 Salı 13:27
YÖK 15 Uzman Yardımcısı alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, 9. dereceli 15 Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcısı istihdam edecek.

Giriş sınavı sadece sözlü sınav şeklinde yapılacak. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile sınavın yapılacağı adres, tarih ve saatleri, YÖK Başkanlığının (www.yok.gov.tr) internet sayfasında, sözlü sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecek. Adaylar için ayrıca sınava giriş belgesi düzenlenmeyecek

2021-2022 yılında yapılan KPSS Lisans (A grubu) sınav sonucuna göre 100 puan üzerinden 85 ve daha yüksek puan alan adayların, istenilen belgeleri 20.01.2023/03.02.2023 tarihleri arasında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na şahsen, elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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