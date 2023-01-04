Yetkisiz çakar kullanan 7 bin 920 sürücüye ceza

Trafik üstünlüğü olan ambulans, itfaiye, polis ve zabıta araçları ile özel durumlarda seyahat edilen hizmet araçlarıyla geçilmesi gereken emniyet şeritleri, usulsüz olarak çakar kullanan sürücüler tarafından işgal ediliyor. İçişleri Bakanlığı, eylül ayında 81 il valiliğine genelge göndererek, trafik güvenliğini tehlikeye sokan, yetkisiz olarak çakar kullanan sürücülere yönelik denetimlerin artırılmasını istedi. Ülke genelinde 2022 yılında polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, yetkisiz çakar kullanan 7 bin 920 sürücü tespit edilerek, para cezası uygulandı. 2021 yılında ceza uygulanan sürücü sayısı ise 6 bin 75 olarak kayıtlara geçti.

'ÇOK MALİYETLİ OLMADIĞINDAN TAKTIRIYORLAR'

Avukat Esra Saraçoğulları, usulsüz olarak çakar kullanan sürücülerin trafik güvenliğini tehlikeye soktuğunu belirterek, "Çakarlı araçların kullanımı her ne kadar kanun açısından izne tabi olsa da trafikte önceliği olduğu için halk tarafından yasak yollarla araçlara taktırılabiliyor. Bu da hem trafik güvenliği açısından hem kanuni bakımdan sıkıntı teşkil ediyor. Bu yüzden son zamanlarda bakanlık tarafından valiliklere genelge gönderildi ve bu doğrultuda denetimler arttı. Çakar, resmi evraklar ile takılması gerekiyor. Ancak vatandaşlar, genelde sanayide ustaların yaptığı bir işlem olduğu için ve çok maliyeti olmadığından dolayı araçlarına çakar taktırabiliyorlar" dedi.

'2023'TE 4 BİN 64 LİRA CEZA UYGULANACAK'

Avukat Saraçoğulları, yetkisiz çakar kullananlara uygulanan para cezasının 2023 yılında arttığını kaydedip, "Karayolları Kanunu ve ilgili yönetmelikler uyarınca izni olmadan çakarlı araç kullananlara para cezası uygulanıyor. 2022 yılında 1823 lira olan bu para cezası, 2023 yılından itibaren 4 bin 64 liraya yükseltildi. Aracın her ne kadar izni olsa da kamu görevi dışında kullanıldığı zaman da cezalar uygulanıyor" diye konuştu.

'MERDİVEN ALTI YERLERDE USULSÜZ TAKILIYOR'

Işıklı ve sesli ikaz sistemi uzmanı Utku Berk Çiftçi de çakar takılacak araçların sahiplerinden belge talep ettiklerini dile getirerek, "Trafik düzeninin bozulmaması için gelen araçlardan valilik izni, koruma belgesi olup olmadığını kontrol ediyoruz. Fakat 'merdiven altı' olarak tabir edilen yerlerde araçlara usulsüzce çakar takılabiliyor. Bu tarz işletmelere yönelik önlem alınmalı. Bir araca çakar takmanın bedeli yaklaşık 10 bin TL" dedi. (DHA)