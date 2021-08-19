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Yerli ve milli piyade tüfeği IDEF’ 21’de görücüye çıktı

Dünya genelinde başta NATO ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye silah ve mermi satan Özyurt Silah Sanayi’nin Kurucu Başkanı Serdar Özyurt, ürünlerin yüzde 90 yerli olduğunu söyledi. IDEF’21’de yeni silahları tanıttıklarını ve ilgiden memnun olduklarını belirten Özyurt, yerli kalaşnikof Asi 21 piyade tüfeğinin ilk kez sergilendiğini ve 3 ülkeden sipariş aldıklarını dile getirdi.

19 Ağustos 2021 Perşembe 10:57
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Yerli ve milli piyade tüfeği IDEF’ 21’de görücüye çıktı

Mermi tedariki ile üretimi konusunda hizmet veren Özyurt Silah Sanayi, 1 yıl önce üretmeye başladığı Uzun Menzil Yerli Keskin Nişancı BMZ 338, Yerli Keskin Nişancı Tüfeği YİĞİT21, Yerli Kalaşnikof Asi 21 Piyade Tüfeği ve Yerli Tabanca Efe19 ile 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF’21) yer aldı.

1 YILDA 4 SİLAH ÜRETİLDİ

Fuardaki ilgiden memnun olduklarını dile getirerek silahlara yönelik bilgi veren şirketin kurucu başkanı Serdar Özyurt, “Azerbaycan, Amerika ve Afrika ülkelerinden sipariş aldık, fuar bittikten sonra fabrikamızda anlaşma yapacağız. Silahları Türkiye’nin ardından da müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ürettik. Aslında firmamız 10 yıllık, silah üretmek için fabrikayı 1 yıl önce kurduk. Amerika, Azerbaycan, Asya ve Afrika ülkelerine mermi tedarik ediyorduk. 1 yıl içerisinde 4 silah ürettik. Fuarda silahlarımızla yer almanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

TEST SONUCU BAŞARILI

Fabrikanın Silivri’de olduğunu anlatan Özyurt, “Yerlilik oranımız yüzde 90, üstüne de çıkıyoruz. Sadece Türkiye’de olmayan parçaları yurt dışından alıyoruz. Bunu silahın kalitesini artırmak için yapıyoruz. Testlerimizin sonuçları çok iyi geldi, kaliteli silahlar ürettiğimize inanıyoruz. Piyade tüfeğinin hammaddesi çeliktir, 7.62x39 kalibreli silahlar, Ortadoğu’da orduların, silahlı kuvvetlerin en çok kullandığı silahtır. Biz de bu silahı ürettiğimiz için gururluyuz” dedi.

ASİ 21’İN MENZİLİ 650 METRE

Türkiye’ye yakışır bir şekilde en iyi silahı üretmek için çalıştıklarını vurgulayan Özyurt, “ASİ 21’in etkili menzili 600-650 metredir. Hafiflik olarak 4 kiloya yakın ama 3 kilonun altına düşürmeyi planlıyoruz. 30 şarjör kapasitesi var. Arap ve Afrika ülkelerinden yoğun talep var. Gerekli görüşmeleri yapıyoruz. Piyade tüfeğinin prototipleri bitti, 15 gün içerisinde seri üretime geçiyoruz.  Arap ülkelerinden 5 adet sipariş aldık. Aylık ASİ 21’den bin ile bin 500 adet üretmeyi hedefliyoruz. Talep geldikçe makine, teçhizatı artırıp, üretim kapasitesini yukarı çekeriz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Savunma sanayinin önünü açmıştır, fabrika kurmamıza vesile olmuştur. Bize de düşen en iyi silahlı üretmektir” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IDEF 21TüfekPiyade Tüfeği
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