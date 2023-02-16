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Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş hayatını kaybetti 

Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 84 yaşında yaşamını yitirdi.

16 Şubat 2023 Perşembe 10:51
Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş hayatını kaybetti 

Savaş'ın, Ankara'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği belirtildi.
Antalya'da 21 Ağustos 1938'te doğan Vural Savaş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1969 yılında mezun olduktan sonra Ankara hakim adayı olarak mesleğe başladı.
Yargıtay üyeliğine 1987'de seçilen Savaş, 17 Ocak 1997'de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı oldu. Savaş, 19 Ocak 2001'de, kendi isteği ile emekliye ayrıldı.
Vural Savaş, 4 Ciltlik "Türk Ceza Kanununun Yorumu", 2 Ciltlik "Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun Yorumu" adlı ortak eserlerinin yanı sıra "İrtica ve Şeriata Karşı Militan Demokrasi"nin de aralarında bulunduğu birçok kitap yazdı.
Savaş, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı iken 21 Mayıs 1997'de "Anayasa'nın laiklik ilkesine aykırı eylemlerin odağı haline geldiği" gerekçesiyle Refah Partisi'nin, ardından da Fazilet Partisi'nin kapatılması için dava açmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Yargıtay Onursal Cumhuriyet BaşsavcısıVural SavaşVefat
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