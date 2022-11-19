Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.526,73
ALTIN
1.046,41
DOLAR
18,61
STERLİN
22,15
EURO
19,26
Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi...
TÜRKAK 15 Akreditasyon Uzman Yardımcısı ve 2 İdari Personel alacak
TÜRKAK 15 Akreditasyon Uzman...
Ayvalık'ta 230 odalı otel açık artırma ile satılacak
Ayvalık'ta 230 odalı otel...
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 59 Öğretim Üyesi alacak
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Varank: Gizli ya da açık ambargolarla karşı karşıya kalan bir ülkeyiz 

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Malumunuz zaman zaman gizli ya da açık ambargolarla karşı karşıya kalan bir ülkeyiz. Çok uzaklara da gitmeye lüzum yok, daha yakın zamanda İHA'ların kameralarının çeşitli bahanelerle ülkemize nasıl verilmediğini hepimiz şahitlik ettik. Verilmedi de ne oldu? Kendi kameramızı kendimiz yaptık. Bu manada baktığınızda, teknoloji üretmek demek aslında siyasi bağımsızlığı da tam anlamıyla kazanmak demek"  dedi.

19 Kasım 2022 Cumartesi 13:19
Varank: Gizli ya da açık ambargolarla karşı karşıya kalan bir ülkeyiz 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tuzla'da bulunan bir beyaz eşya ve teknoloji firmasının fabrikasında "Öncül AR-GE Laboratuvarları Destekleme Programı" kapsamında TÜBİTAK'ın da destekleriyle hayata geçirilen "İleri Malzeme Filtrasyon ve Hijyen Teknolojileri Laboratuvarı" açılış törenine katıldı. TÜBİTAK Başkanı Prof.Dr.Hasan Mandal da Bakan Varank'a eşlik etti. Varank, konuşması öncesinde alanda sergilenen ürün ve teknolojileri inceledi, yetkililerden ürün ve teknolojiler hakkında bilgi aldı.

İncelemeleri sonrasında açılış konuşması gerçekleştiren Varank, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak özel sektör iş birliğinde ülkemizin inovasyon ekosistemini büyütmeye devam ediyoruz. Takip edenler bilirler. Bu yıl içerisinde finansal teknolojiler, biyoteknoloji ve mobilite gibi tematik alanlara ev sahipliği yapan teknolojiyi geliştirme merkezlerinin açılışlarını gerçekleştirdik. Rekabetçi sektörler programı kapsamında endüstriyel tasarım merkezlerinden Avrupa'nın ilk ve tek karbon negatif biyorafinerisine kadar birçok önemli araştırma altyapısının açılış heyecanına hep birlikte şahit olduk. İşte bugün de bu zincire yeni bir halka daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Beyaz eşya sektörünün güçlü lokomotifi Arçelik'in TÜBİTAK destekli 'İleri Malzeme Filtrasyon ve Hijyen Teknolojileri Laboratuvarı'nın açılışını gerçekleştiriyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Büyük ve güçlü Türkiye'ye giden yol, hiç şüphesiz katma değerli ve yüksek teknolojili üretimden geçiyor. Malumunuz zaman zaman gizli ya da açık ambargolarla karşı karşıya kalan bir ülkeyiz. Çok uzaklara da gitmeye lüzum yok, daha yakın zamanda İHA'ların kameralarının çeşitli bahanelerle ülkemize nasıl verilmediğini hepimiz şahitlik ettik. Verilmedi de ne oldu? Kendi kameramızı kendimiz yaptık. Bu manada baktığınızda, teknoloji üretmek demek aslında siyasi bağımsızlığı da tam anlamıyla kazanmak demek" dedi. Mikroçip imalatı için yatırım çağrısında bulunan Bakan Varank, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Türkiye'de taş üstüne taş koyan bütün müteşebbislerimizin her zaman yanında durmaya çalışıyoruz. Bu manada Arçelik altyapılardan insan kaynağına ve araştırma. Projelerine kadar desteklediğimiz şirketlerin en önde gelenlerinden bir tanesi. Tabii ben şimdi Arçelik'le ilgili bir çağrıyı da bir duyuru da tekrar bu kürsüden yapmak istiyorum. Inverter kompresörler ne kadar önemli ve değerli ise, Türkiye'de aynı derecede önemli ve değerli bir yatırım da yapılması gerekiyor. Nedir bunlar? Mikroçipler. Ben Arçelik'in ne kadar çip tükettiğini biliyorum. Bence bir çip yatırımı yapmak Arçelik'e yakışır. Gelin beraber çalışalım, biz verebileceğimiz desteği verelim. Bu çip yatırımını Arçelik'le beraber ülkemize kazandıralım diyorum" şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sanayi Ve Teknoloji BakanıMustafa VarankTuzla
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doha’da ‘Türkiye-Katar Ulus Markalama’ paneli düzenlendi
Doha’da ‘Türkiye-Katar Ulus Markalama’ paneli düzenlendi
MİT'ten DEAŞ operasyonu; 11 terörist yakalandı
MİT'ten DEAŞ operasyonu; 11 terörist yakalandı
Yusufeli Barajı, 22 Kasım'da açılacak
Yusufeli Barajı, 22 Kasım'da açılacak
6 bin 330 euroluk ilacın bedeli, SGK tarafından ödenecek
6 bin 330 euroluk ilacın bedeli, SGK tarafından ödenecek
Meriç Nehri'nde görülen beyaz köpükler incelenmeye alındı
Meriç Nehri'nde görülen beyaz köpükler incelenmeye alındı
Hindistan havayolu şirketi, TCI ile anlaşmaya vardı
Hindistan havayolu şirketi, TCI ile anlaşmaya vardı
 Bakan Ersoy: Hedefimiz turizmi Türkiye'nin 81 iline yaymak ve ürün çeşitliliğini arttırmak
 Bakan Ersoy: Hedefimiz turizmi Türkiye'nin 81 iline yaymak ve ürün çeşitliliğini arttırmak
Uzmanı uyardı: Çocuklarınızla günde 1 kere oyun oynayın 
Uzmanı uyardı: Çocuklarınızla günde 1 kere oyun oynayın 
Van Gölü Havzası'ndaki kuraklık, göçmen kuşların yaşam alanlarını da daraltıyor
Van Gölü Havzası'ndaki kuraklık, göçmen kuşların yaşam alanlarını da daraltıyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول