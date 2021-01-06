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Vakaların hızla azaldığı Zonguldak'ta uzmandan 'rehavet' uyarısı

ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Bilgehan Açıkgöz, vaka sayılarındaki azalışla ilgili rehavete kapılmamak gerektiğini ifade ederek, "Azalma çok iyi ancak rahatlamak için, rehavete kapılacak kadar iyi olduğumuzu söylemek mümkün değil. Eğer önlemlere uymazsak hızlı bir şekilde kötü günlere dönebiliriz" dedi. 

06 Ocak 2021 Çarşamba 09:48
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Vakaların hızla azaldığı Zonguldak'ta uzmandan 'rehavet' uyarısı

Pandeminin ilk günlerinde vaka sayılarındaki artışla gündeme gelen Zonguldak'ta, son günlerde vaka sayılarında azalış devam ediyor. Aralık ayının ilk haftasında kırmızıya bürünen Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki harita, son alınan tedbirlerle birlikte yeşile döndü. Vaka sayılarındaki azalış, vatandaşları da sevindirdi. Zonguldak Valiliği ise yaptığı açıklamalarla halkın tedbirlere uymaya devam etmesi uyarısında bulunuyor. BEÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi ve İl Pandemi Kurulu üyesi Dr. Bilgehan Açıkgöz de vaka sayılarındaki azalışın sevindirici olduğunu ancak bunun tedbirlerle mümkün olduğunun unutulmaması gerektiğini söyledi.  

Henüz rehavete kapılacak bir durumda olunmadığını ifade eden Dr. Açıkgöz, "Süreç dinamik bir süreç. Her gün yeni vakalarla karşı karşıya kalıyoruz ve baktığınız zaman Türkiye genelinde 200'ler civarında ölüm sayıları var. Şu an 15 bin civarında ise vaka sayımız var. Aslında henüz rehavete kapılabilecek bir durumda değiliz. Ölüm sayılarından da bu belli oluyor. Kısıtlama olmadan önce insanlar bir miktar rehavete kapılmıştı açıkçası. Ancak kısıtlama kararlarının ardından devletin ya da kamunun bu konudaki hassasiyetini gören vatandaşlar bu konuda daha fazla motive olmaya başladılar. Dolayısıyla insanların motivasyonunu etkileyen en önemli faktörlerin biri de devletin bu konudaki hassasiyetlerini vatandaşlara gösterebilmesi" dedi. 

'ÖNLEMLERİ BIRAKIRSAK KÖTÜ GÜNLERE DÖNEBİLİRİZ' 

Bir vakanın bile hastalığın yayılmasında çok önemli faktör olduğunu belirten Dr. Açıkgöz, şöyle devam etti: 

"11 Mart'ta Türkiye'de bir vaka gözükmüştü. O bir vakadan nerelere geldik. Belki vakaların hiç görülmemesi rahatlamayı veya rehaveti konuşmayı kolaylaştırabilecek bir durum olabilir ama bir vakadan bile bu vakalar hızla artabilir. Eğer önlemlere uymazsak hızlı bir şekilde kötü günlere dönebiliriz. Yani bu hastalığa karşı en önemli silahımız aşılama. Eğer yeterli miktarda aşı ulaşırsa ve bu aşılar araştırmalarda ortaya koyduğu bağışıklama oranlarını yaratırsa bundan sonrası için daha rahat olabiliriz. Ancak solunum yolları virüslerinin önemli bir kısmı çok sık mutasyona uğrayan virüsler. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte aslında karşımıza gelecekleri yaşamadan kestirmek çok doğru değil. Şu an hastalık yapan koronavirüs etkenine karşı elimizdeki en önemli silahımız toplumun önemli bir kısmının bağışıklaması." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ZonguldakKoronavirüsPandemiDr. Bilgehan AçıkgözRehavetUyarı
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