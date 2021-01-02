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Uzmanlardan, 'hamsi nesli tükenebilir' uyarısı

KARADENİZ'de, 1 Eylül'de başlayan balık avı sezonunda, bolluğu yaşanan hamsinin iriliğinin istenen boyutta olmaması endişelendiriyor. Uzmanlar, ergin boyutlara ulaşmadığı için üreyemeden avlanan hamsi neslinin tükenebileceği uyarılarında bulunuyor.

02 Ocak 2021 Cumartesi 10:25
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Uzmanlardan, 'hamsi nesli tükenebilir' uyarısı

Türkiye’de boyu 9 santimetrenin altında avlanması yasak olan hamsi sürülerinin avlanması, küçük boy avcılığı nedeniyle hamsi stoklarını azaltıyor. Hamsi iriliğinin tezgahlarda istenilen boyutta olmadığına dikkat çeken uzmanlar, ergin boyutlara ulaşmadığı için üreyemeden avlanan hamsinin neslinin tükenebileceğine vurgu yapıyor.

'ERGİN OLMAYAN BİREY AVLANMAMALI'

Son yıllarda hamsinin neslinde küçülme görüldüğü belirten Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kocabaş, aşırı balık avlandığına dikkat çekerek "Biz denizi tamamen sömüreceğimize, denizden lazım olanı almamız gerekiyor ki sofralarımıza büyük balık gelsin. Avcının şu anda kullandığı ağ gözü 9 santimetre boyundaki hamsiyi avlayabilecek dizaynda değil. O yüzden çok fazla miktarda arasından küçük balık çıkıyor. Yeterli denetleme yapılmıyor. Bunun yansımasını da pazarda tezgâhta görüyoruz. Ergin olmayan bireyi avlarsanız popülasyonu geriye düşürürsünüz yani durdurursunuz. Hamsiden avlanan birçok canlı var denizde. Hamsi denizde besin zincirinin tabanını oluşturan bir balık. Kuralına uygun avlanma yapılmadığı zaman bu canlıları da riske atıyorsunuz. 9 santimmetre ilk üreme boyu. 9 santim altını tutarsak sonraki yıllarda daha neyi bulup avlayacağız. O zaman hamsiye elveda deyip artık beklemememiz lazım” diye konuştu.

'DENETİMLERİN SIKLIKLA YAPILMASI LAZIM'

Yeterli denetlemelerin yapılmadığını kaydeden Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan da “Hamsinin boyutları ile ilgili gerekli denetimler yapılmıyor. Bu denetimlerin sıklıkla ve doğru bir şekilde yapılması lazım. 9 santimetrenin altında avlanma yapıldığı zaman biz gelecek nesillere aktaracak olduğumuz balık türlerini yok ediyoruz. Kökünü kurutuyoruz. Bunun da önlenmesi için denetimlerin sıklaştırılması lazım. Su ürünleri bölümünün daha aktif rol alması gerekiyor. Hatta bununla ilgili bir tim oluşturulması gerekiyor. Balık avlanırken denetim yapılmalı ve ciddi cezalar verilmesi lazım” diye konuştu. 

‘KISITLAMALARDA TUTULAMAYAN HAMSİ BÜYÜDÜ’

Balıkçı Zekeriye Denizer, “Sezon başında hamsi baya ince geldi piyasaya. Son dönemlerde hamsi iri olarak gelmeye başladı tezgahlara. Son dönemlerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında tutulmayan hamsi aslında biraz büyüdü. Şu anda hamsinin durumu biraz daha iyi ama ilk dönemlerde öyle ince hamsi geliyordu ki, tezgaha koymaya utanıyorduk”  dedi.

‘HAMSİNİN YARISINI ÇÖPE ATMAK ZORUNDA KALDIK’

Hamsi almak için hale gelen İlay Kara ise, “Hamsi ilk çıktığı dönemlerde balık haline geldik sevinçli sevinçli. Ama hamsi o kadar inceydi ki aldığımız hamsinin yarısını çöpe atmak zorunda kaldık. Bazen tezgahlarda altı farklı üstü farklı oluyor. Balıkçılar bazen insanı yanıltıyorlar. Alt tarafa ince hamsiyi üstüne ise kalın hamsiyi yerleştirip kasaları öyle tezgaha koyuyorlar. Şu an biraz daha büyük hamsi ama yine de yeterli değil” ifadelerini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KaradenizHamsiBalıkAv
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